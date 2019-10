Prohibido entrar en los Zara de Zaragoza: la curiosa condena a una joven «pícara» que devolvía ropa usada ¿Es posible llevar ropa gratis toda la temporada sin gastar un solo euro? Una leonesa, Tania, residente en la capital maña, ideó una curiosa fórmula

¿Es posible etrenar ropa de Zara gratis cada temporada sin gastar ni un euro? Para muchos, puede parecer un sueño y Tania M. A., de 31 años, lo cumplió durante un tiempo gracias a un método ideado por ella misma. El problema es que, al ver que su plan funcionaba, no supo parar y, al final, la pillaron.Esta zaragozana, natural de León, compraba ropa en distintas tiendas de Zara en Zaragoza. Ella se quedaba con esas prendas nuevas, pero antes, les quitaba las etiquetas (internas y externas) y se las ponía a otras ya usadas.

Según informa el Heraldo de Aragón, lo hacía todo de forma meticulosa. La joven conocía la numeración de los códigos de barras que varía según la tonalidad de la ropa, para no llamar la atención. Además, la mujer intentaba no ser atendida por las encargadas de las tiendas que controlan más «el 'stockage', lo que les hubiera permitido darse cuenta de que la prenda devuelta no se correspondía con la etiqueta».

Para ello, Tania M. A., nunca solicitaba la devolución en efectivo e intentaba tratar solo con las cajeras, que rotan más y suelen fijarse únicamente en que coincidan la etiqueta exterior y la interior. Como recoge el Heraldo, Inditex se percató de lo que estaba ocurriendo y logró identificar a la mujer a través de los datos de la tarjeta que utilizaba para hacer las devoluciones.

El Juzgado de lo Penal 4 de Zaragoza la ha condenado a seis meses de cárcel y le prohíbe acceder a los establecimientos de la cadena en la capital aragonesa. «El hecho de que tanto la etiqueta interior como la exterior sean coincidentes y que sean colocadas precisamente en prendas de similar color evidencia el mecanismo engañoso y el ánimo de lucro, pues de esa manera renovaba el vestuario a coste cero», dice la sentencia.