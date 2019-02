Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C - JAVIER CASTRODEZA

Un programa pionero busca acabar con hepatitis c en penados no encarcelados Cantabria va a poner en marcha un proyecto para eliminar la hepatitis C entre los condenados a penas de menos de dos años de prisión y no llegan a ingresar en la cárcel, pero a los que se les imponen penas privativas de derechos y deben realizar trabajos en beneficio de la comunidad