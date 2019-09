Un profesor lava la cara a sus alumnas antes de entrar en clase por ir maquilladas

El vídeo de un supuesto maestro limpiando el maquillaje a varias alumnas en un instituto del condado de Sansui (Guizhou, China) ha generado polémica en el país y en las redes sociales.

La grabación muestra al hombre con un cubo y un trapo junto a una cola de estudiantes. Una a una, les pasa el trapo por la cara y les quita el maquillaje, limpiando luego el paño con agua en el cubo.

Las imágenes, viralizadas a través del «Twitter chino» Weibo, han abierto dos frentes de debate: por un lado, sobre si es apropiado o no que las estudiantes lleven maquillaje; por el otro, sobre si el supuesto docente respetó la dignidad de las alumnas.

A video of a male teacher removing female students’ makeup with a towel and a bucket of water has gone viral on Chinese social media. pic.twitter.com/qIVLbtg7FJ