Los primeros vacunados con las dos dosis llegan a los hospitales Los epidemiólogos aseguran que «son pocos casos que no llegan a las UCI»

Las personas vacunadas contra el Covid-19 pueden, no solo contraer la enfermedad y contagiarla, sino también sufrir cuadros clínicos que les conduzcan a la hospitalización. Así lo constatan los responsables de los servicios de Epidemiología y Unidades de Covid-19 de varios hospitales españoles en los que han ingresado y siguen haciéndolo personas que han recibido una y hasta las dos dosis de vacuna. Son, según matizan, «pocos casos», que no han requerido hasta ahora traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que «entrarían en el porcentaje que no cubre la vacunación», aunque, a su entender, deben interpretarse como «la señal evidente que justifica el mantenimiento de las medidas de protección» pese al avance en la