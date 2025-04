Primeras señales positivas en Madrid: cae la tasa de nuevos contagios y se producen más altas que ingresos

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a cifras del pasado mes de agosto, por debajo de los 10.000 casos diagnosticados, en concreto ha notificado en su actualización diaria 9.419 nuevos contagios, pero de ellos, 3.715 corresponden a los últimas 24 horas. Se da la circunstancia de que Madrid, la comunidad que está en el epicentro de la tormenta política por el choque entre administraciones que ha derivado en la imposición desde el Ministerio de Salvador Illa de nuevas restricciones para diez grandse ciudades, ha rebajado a 1.206 los nuevos contagios en 24 horas, es decir un 32,4% del total.

Ayer, miércoles, Madrid representaba más de un 43,6% de los casos, por lo que las medidas restrictivas estarían dando sus primeros frutos a tenor de estos datos. «Hoy representa un 35% del global de casos», ha refrendado Fernando Simón , el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). La incidencia acumulada ha caído en picado de 735 de ayer, a 695,91, hoy. El listón de alerta que ha marcado Illa, como se sabe, es de 500 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Para el doctor Simón, no obstante, esa incidencia ya es muy elevada; de hecho, ha subrayado que más de 50-60-70 casos por 100.000 habitantes ya obliga en Europa a adoptar medidas. «Tenemos que rebajar la incidencia de los casos como sea», ha dicho contundente; al tiempo que aumenta la capacidad del país de realizar más pruebas diagnósticas PCR. «Ha llegado un momento en que no podíamos dejar de actuar. Las medidas implementadas en Madrid no han surtido el efecto deseado. No es fácil saber si deberíamos haber actuado antes. Necesitamos un mínimo de 7-10 días para valorar las medidas. A posteriori, es fácil decir que hemos actuado tarde, pero no es sencilla esta discusión».

Según el parte diario del CCAES, el número de ingresos en Madrid (397) está por cuarto día consecutivo por debajo del volumen de altas dadas en los hositales y centros sanitarios (hoy son 417), lo que no deja de ser también una buena noticia.

El dato en que Madrid suspende es en la presión asistencial , con más de un 23% de las camas convencionales ocupadas por pacientse Covid, cuando la media está por debajo del 10%. «Sin ser cifras catastróficas, no son alentadoras», ha afirmado Simón, quien también ha remarcado la subida en camas UCI en Madrid, que de una media nacional de un 17%, en la Comunidad regida por Isabel Díaz Ayuso asciende a un 43%, un muy mal dato porque ayer miércoles el guarismo era menor, de un 41,7%.

El doctor Simón ha pedido a la población de Madrid, que al margen de las discusiones políticas, que siga las recomendaciones sanitarias, puesto que «si se hacen bien las cosas, y la población es consciente de la parte que le toca, tendremos gran parte del camino andado. Se podrá controlar la transmisión». El epidemiólogo ha realizado un llamamiento a la población y ha señalado que no tiene dudas de que «se deben incrementar las medidas en Madrid» ahora mismo. Además, el epidemiólogo ha subrayado que el «confinamiento que se plantea es solo perimetral» o parcial; que en ningún momento se destruye la economía local ni es un confinamiento como el del estado de alarma. «Esta medida tiene un efecto secundario y es la reducción de contactos sociales. La actividad de vida es normal, pero gracias a estas medidas aquellos que no tienen necesidad de salir, se restringirán esas salidas y eso favorece el control de la transmisión».

Preguntado sobre la positividad en PCR de la Comunidad de Madrid, Simón ha señalado que es del doble que plantean los criterios restrictivos de la orden de Sanidad, un 19,5% frente a la media nacional, que es de un 11,2%. Para el doctor Simón, «los criterios de la orden son para una situación extrema, la que tiene Madrid, pero no solo Madrid, sino que comparte esa situación con otros municipios». En conjunto, ha desvelado Simón, hay 26 de las 52 provincias en una situación estabilizada; pero 8 están en una situación de alerta.

Letalitad baja

Sanidad incorpora en su balance más trágico 182 muertes, hasta el saldo global de 31.973 fallecidos en nuestro país desde que estalló la pandemia. 778.607 personas se han contagiado en España desde que arrancó esta contabilidad en marzo pasado. La letalidad en España es baja, ha declarado esta tarde Fernando Simón, el director del CCAES, de alrededor de un 1%. «La evolución no es buena, y la situación no es la deseable», ha definido Simón en comaprativa con otros países de Europa, que están sufriendo menos el impacto riguroso de la segunda ola.

Simón también ha querido detenerse y reflexionar sobre el buen comportamiento de los jóvenes, docentes y padres (en conjunto, ha felicitado a toda la comunidad educatiav) porque el «impacto de la vuelta al cole ha sido muy limitado».