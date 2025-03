«En la primera crisis no había ventiladores; ahora faltará personal y camas»

El SARS-CoV-2 no remite y las navidades están a la vuelta de la esquina. Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están llenas de pacientes, los profesionales al límite tras los estragos de la primera ola del virus, y el horizonte de la ... vacuna y su supuesto alivio se antojan aún lejos. Ricard Ferrer, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), advierte en declaraciones a ABC de que estas unidades no están preparadas para una tercera ola epidémica. Ferrer, que es jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, augura una entrada de año complicada si no mejoran los datos epidemiológicos y cree que, a diferencia de la primera embestida del virus, en la que los déficits más acuciantes fueron de tests y material de protección, «ahora la gran amenaza será la falta de personal y de camas».

El principal problema que se registró en marzo y abril fue la falta de herramientas de diagnóstico, lo que hacía que los pacientes llegaran al hospital en una fase avanzada de la enfermedad. También hubo escasez de material de protección (mascarillas, guantes, equipos de protección...) ¿Cuál es la principal amenaza de esta segunda y tercera oleada de coronavirus si llega a producirse? La primera ola de coronavirus fue una emergencia sanitaria que nadie esperaba. Faltaron ventiladores, mascarillas, test... Ahora se ha hecho acopio de material pero hay déficit de profesionales. No hay intensivistas en el mercado. Tampoco enfermeras de UCI y eso es un problema. En la primera crisis no hubo ventiladores; ahora faltará personal y camas. ¿Se ha empezado ya a acusar la falta de recursos humanos y de camas en las UCIs españolas? Sin duda están tensionadas. Estamos en una meseta y cualquier pico que haya en las actuales condiciones podría ser fatal. La ventaja respecto a la primera crisis es que, aunque las UCIs están llenas, se ha mantenido la actividad no-Covid; es decir hay profesionales con actividad compatible con nuestra especialidad que no están asistiendo Covid, lo que significa que si vamos a peor podríamos disponer de ellos. ¿Qué hemos aprendido de la primera crisis? Podemos extraer cosas positivas como la colaboración estrecha y la solidaridad entre diferentes especialidades. También sirvió para poner en valor la medicina intensiva. La gente debe entender que la UCI no es un lugar donde se va a morir, sino que es un lugar en el que se salvan vidas. Igualmente debe cambiar la percepción de la especialidad que se ve eminentemente asistencial. También es fuente de conocimiento. Los sanitarios arrastran aún las secuelas físicas y emocionales de la primera crisis ¿Cree que responderán del mismo modo? No. Los equipos actuales no pueden sostener el esfuerzo. No descansaron en junio. y llevan mucho tiempo doblando jornadas. Están agotados y eso es un problema. Como le dije, si me falla una enfermera tengo dos pacientes de UCI desatendidos. Es muy difícil resolver esta situación porque un déficit estructural no se cambia en unos meses.

