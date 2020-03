El presidente de Portugal se pone en cuarentena debido al coronavirus Marcelo Rebelo de Sousa cancela su agenda de aquí a 15 días tras la visita al Palacio de Belém de los alumnos de un colegio que ha sido cerrado al confirmarse un caso de esta nueva enfermedad

Francisco Chacón SEGUIR Corresponsal en Lisboa Actualizado: 09/03/2020 00:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, se ha puesto voluntariamente en cuarentena para ser monitorizado en su residencia por si pudiera estar contagiado de coronavirus. A sus 71 años, ha tomado esta determinación por si acaso y no ha dudado en cancelar la totalidad de su agenda para los próximos 15 días.

Se da la circunstancia de que la sede de la presidencia es el Palacio de Belém, pero él eligió no vivir ahí sino en su domicilio de Cascais. El caso es que el pasado martes 3 de marzo visitaron el palacio, donde suele despachar sus asuntos, los alumnos de una escuela, pero tres días después el centro cerró porque un estudiante ha dado positivo por esta nueva enfermedad.

Ese joven, concretamente, no estuvo presente en el itinerario guiado por el emlemático edificio de Belém, pero pudiera ser que hubiera contagiado a algunos de los alumnos que sí acudieron.

En consecuencia, no es de extrañar que la presidencia de Portugal haya optado por no correr riesgos y haya lanzado un comunicado oficial donde se puede leer: «Dado lo que se sabe hoy y no se sabía el martes pasado, después de haber escuchado a las autoridades sanitarias, el presidente de la República ha decidido cancelar toda su actividad pública, incluso a pesar de no tener síntomas virales».

En vista de que el coronavirus se expande con una rapidez y virulencia muy acusadas, la precaución de Marcelo Rebelo de Sousa está siendo muy aplaudida en el país vecino, donde la opinión pública está impactada por la noticia, pues no puede olvidarse que el presidente es para los ciudadanos lusos una figura equivalente al rey en España.

El mismo documento emitido desde Belém indica: «En el momento en que todos los portugueses demuestran una alta madurez cívica ante el brote viral, el presidente de la República entiende que debe dar un ejemplo reforzado de prevención, sin continuar trabajando en su residencia privada».

El primer acto de la agenda que se eliminó fue la presencia de Rebelo de Sousa en la tradicional procesión del Senhor dos Passos, en Lisboa, que se celebró este domingo 8 de marzo.

Además, este lunes día 9 tampoco tiene previsto comparecer en una visita a la Unidad Especial de Policía, de la Policía Nacional, con sede en Amadora, en el cinturón industrial de la capital portuguesa, camino de Benfica y de Sintra.