Premios ABC SALUD Salvador Illa: «El Sistema Nacional de Salud debe cambiar hacia un modelo más robusto y flexible» El ministro de Sanidad ha reconocido que, «sin duda, es muy merecido el premio de honor» a los sanitarios en la gala celebrada la tarde de este jueves

Con un reducido aforo de menos de 100 invitados, ABC se ha convertido este jueves en un hogar para los profesionales sanitarios y de la salud. La entrega de los Premios ABC Salud, patrocinados por la Aseguradora de salud ASISA y AMA Seguros y con la colaboración de la Asociación para el Autocuidado de la Salud ANEFP, ha concentrado a muchos de los responsables que están ayudando a que el coronavirus se disipe: desde empresas farmacéuticas, tecnológicas hasta los propios profesionales que han luchado frente a frente contra el virus.

Julián Quirós, director de ABC, ha destacado al inicio de la gala que se trata de «una edición muy especial, porque hace ver que ese proyecto ha crecido y ha madurado en estos diez años». Por eso y por las circunstancias de la pandemia «en esta ocasión había que hacer algo distinto y eso solo pasa por homenajear a los sanitarios».

El galardón más especial de la décima edición es el «Premio de honor Covid-19», otorgado a los Profesionales Sanitarios que dieron su vida durante la pandemia. En encargado de entregar este premio ha sido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha reconocido que «sin duda es muy merecido el premio de honor». Y ha añadido que «será la ciencia la que nos permita salida e la pandemia» y que «debemos solucionar los problemas que han hecho que los profesionales estén recibiendo una carga mayor de la que cabría esperar». En definitiva, el ministro ha asegurado que «el Sistema Nacional de Salud debe cambiar hacia un modelo más robusto y flexible».

En representación de los médicos que plantaron cara al virus, han recogido el premio Marta López-Monís y Alfonso Úcar, viuda e hijo de Emilio Úcar, director médico y gerente del Hospital Santa Cristina de Madrid. Ha sido uno de los momentos emotivos de la jornada. Su hijo no podía contener la emoción al recordar a su padre. Tenía 58 años y sabía que si se infectaba podría afectarle y tener un desenlace fatal. Su labor provocó que se infectara y el 18 de marzo dio positivo y se aisló para pasar la enfermedad. No obstante, empezó a empeorar y tuvo que ingresar en el hospital el 21 de marzo. En poco menos que un mes el Covid-19 acabó con él.

El hijo de Emilio ha relatado que desde que su padre empezó a estudiar medicina «no se preocupaba del aplauso de nadie ni sus halagos, lo único que buscaba era hacer el bien. Fue su máxima. De recibir este premio, no le habría gustado venir aquí. Su vida era la medicina y lo ejercía por pura vocación. Todos los médicos han demostrado que han sacrificado mucho, muchísimo, tal vez demasiado».

Representando a los enfermeros, han recogido el premio Mari Paz López, Estela Montero y Ana Isabel Montero, viuda e hijas de José Montero, enfermero del Centro de Salud Carlos Mestre de Puertollano. José tenía 63 años y estaba a punto de jubilarse, pero su edad no le amedrentó y continuó trabajando. El 26 de abril el virus pudo con su vida. Su hija, también enfermera, ha querido aprovechar su turno de palabra para recordar que «después de cada número hay vidas que ya no serán más» y que «la responsabilidad recae sobre todos nosotros y no solo sobre unos cuantos».

Esperanza para poder poner freno a la pandemia

En la categoría «Mejor Medicamento para el Covid-19» se ha otorgado al tratamiento antiviral VEKLURY de Gilead. María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead en España ha sido la encargada de recoger el galardón y ha explicado que «desde el principio nos pusimos a trabajar sin descanso. Nunca hemos perdido la pasión por buscar soluciones que "a priori" no existían. Esto nos permitió pensar y buscar con rapidez». Río ha relatado que «la labor que se ha hecho desde enero es inimaginable: hemos hecho en meses lo que normalmente lleva años. Esta audacia nos ha dado una alegría y tenemos una primera esperanza para poder poner un freno a esta terrible pandemia». Además, ha asegurado que ya hay 12.000 pacientes tratados en España con el medicamento sin coste para el Sistema Nacional de Salud.

Como ha recordado María Rodríguez-Vico, la presentadora del acto, en los momentos más duros de la pandemia tuvimos que enfrentarnos a contratiempos como la falta de recursos para combatir al covid y, entre otras muchas cosas, sufrimos la escasez de respiradores. Ennomotive y Vithas, los premiados en la categoría de «Mejor Iniciativa en Tecnología Sanitaria» pusieron solución justo a esto.

Enrique Ramírez, Ceo y cofundador de Ennomotive ha señalado que el desarrollo de un respirador «simple» pero «eficiente» ha marcado a la empresa y ha cumplido su único objetivo: salvar vidas. «El 18 de marzo nos dimos cuenta de la situación y lanzamos un desafío internacional y tuvo una participación histórica. No buscábamos desarrollar un respirador comercial, sino uno de emergencia y que fuera destinado a los países con economías más débiles», ha explicado Ramírez.

Un efecto muy destacado de la pandemia ha sido el aislamiento de los ingresados que no podían recibir noticias ni visitas de sus familiares. Frente a la adversidad, surgieron iniciativas como la del del Hospital Universitario Miguel Servet, merecedora del galardón en la categoría de «Mejor Iniciativa en Enfermería». Yendo más allá del cuidado meramente físico y a pesar de todo el esfuerzo que llevaban a sus espaldas y una mayor carga de trabajo, las enfermeras se quedaban en el hospital para «colgar dibujos de nietos, fotos, cartas de despedida, hicieron videoconferencias y acompañaron a familias de familiares fallecidos», ha relatado Inmaculada Mínguez, enfermera de la UCI del hospital, encargada de recoger el premio.

Un compromiso con los más vulnerables

Durante la crisi sanitarias muchas personas vulnerables tuvieron que quedarse en casa y evitar cualquier desplazamiento por muy necesario que fuera. Si se contagiaban sería fatal. Para evitar su exposición, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España elaboró un protocolo de entrega a domicilio con la ayuda de Cáritas y Cruz Roja que ha sido premiado en la categoría de «Mejor Iniciativa en Oficinas de Farmacia».

Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, ha dedicado el premio de forma «muy especial» a los 21 profesionales de farmacia que han fallecido por su labor. «La entrega a domicilio ha sido una prioridad junto a que no hubiera falta de suministro. Los farmacéuticos nos hemos volcado y con este protocolo hemos asegurado la continuidad de los tratamientos», ha destacado.

Los hospitales, epicentro de la pandemia

Para muchos pacientes, ha sido peor la recuperación del Covid-19 que la propia enfermedad. Sus síntomas persisten en el tiempo e impiden llevar una vida como era habitual. En el Centro Hospitalario Benito Menni, de las Hermanas Hospitalarias de Valladolid, se marcaron como objetivo que pudieran regresar a su vida de siempre con una rehabilitación constante y su labor ha sido reconocida por los Premios ABC Salud en la categoría «Mejor Iniciativa en Hospital Privado».

Alberto Martín, director general de Hermanas Hospitalarias en España ha explicado que «hay situaciones de pacientes que, tras largas semanas o meses, salen del hospital con graves secuelas que les hacen sentirse vulnerables. "¿Y ahora qué?", se preguntan». La respuesta la encontraron en su centro y gracias a semanas de duro e intenso trabajo. «Este virus ha venido y nos está desprogramando, ha echado al traste todo, acaba con la sensación de control y cuando debemos ser valientes debemos apostar por nuevos proyectos como esta unidad», ha señalado.

Por último, los premios han reconocido al Hospital madrileño Gregorio Marañón con el galardón a la «Mejor Iniciativa en Hospital Público». Joseba Barroeta, director gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha indicado que «el hospital se ha enfrentado a muchas epidemias, que nos prepararon para afrontar la pandemia del Covid. Todas las infraestructuras se reconvirtieron, quirófanos y bibliotecas se convirtieron en UCI. Los trabajadores trabajaron día a día porque la lucha contra la pandemia fue y sigue siendo un esfuerzo solidario. El único objetivo era y es pelear por la vida».