Portugal suspende por seis meses al médico que no detectó las malformaciones del «bebé sin rostro» Crece la alarma social en el país vecino, mientras la imagen del Sistema Nacional de Salud se ve dañada ante la cadena de presuntas negligencias

El escándalo causado en Portugal después de nacer un «bebé sin rostro » ha desembocado en la suspensión preventiva durante seis meses del obstetra que no detectó las malformaciones en las ecografías. Artur Carvalho , el médico en cuestión, tenía siete expedientes sin resolver por causas similares y ahora la alarma social recorre el país vecino desde que el pequeño Rodrigo vino al mundo el pasado 7 de octubre sin ojos, sin nariz y sin parte del cráneo .

Los ciudadanos expresan su perplejidad ante la falta de respuestas del Ministerio de Sanidad, comandado por la polémica Marta Temido, cada vez más experta en la inacción a juzgar por su estrategia.

Si tenemos en cuenta que cuatro procesos se archivaron contra el mismo doctor por considerarse que no había pruebas suficientes, el caso se agrava aún más y pone en evidencia no solo al propio facultativo sino a la totalidad del maltrecho Sistema Nacional de Salud al otro lado de la frontera . En este sentido, no puede olvidarse que Carvalho suele ejercer tanto en hospitales públicos como en privados.

Los hechos que hoy desatan la indignación de los portugueses acontecieron en la clínica de San Bernardo, en la localidad costera de Setúbal , 50 kilómetros al sur de Lisboa.

El médico señalado tiene su propia clínica privada ya que es gerente y accionista de Eco Sado , donde se efectuaron los análisis, e incluso recibe de manera concertada encargos para efectuar ecografías a pacientes procedentes de la Sanidad pública, de acuerdo con varios protocolos firmados con este fin.

Solo la triple investigación en curso para determinar su grado de negligencia puede llegar a inhabilitarle: la impulsada por el ministerio, la que ordenó el Servicio de Hospitales de Setúbal y la iniciada por el Colegio Oficial de Médicos. Pero, de momento, el Consejo de Disciplina se toma un tiempo antes de tomar la decisión definitiva.

Al presidente colegiado, Miguel Guimaraes , no le ha hecho ninguna gracia que Artur Carvalho esté contribuyendo a desprestigiar a los profesionales del sector que desempeñan su labor en territorio luso.

El Colegio de Médicos quiere escuchar sus argumentos, aunque resulta incuestionable que, si hay expedientes abiertos contra el obstetra, es por motivos muy serios . El más antiguo data de 2013 y afecta a Luana, una niña que nació sin mentón y con las piernas al revés, de acuerdo con el relato de su madre, una mujer portuguesa llamada Laura que había acudido al Hospital de Amadora-Sintra.

La madre del niño tristemente famoso en la actualidad, Marlene Simao , pasa 24 horas al día junto al bebé, que continúa vivo pero en condiciones de extrema gravedad. Ella y su marido mantienen la esperanza, pero se derrumban a ratos un día sí y otro también. Su situación solo puede calificarse como desesperada.