Baleares dictará órdenes de confinamiento obligatorio para los positivos de Covid-19 y sus contactos estrechos

La consejera de Salud del Gobierno balear, la socialista Patricia Gómez , firmó ayer una resolución que permitirá al Govern dictar órdenes de confinamiento obligatorio para aquellas personas que hayan dado positivo por coronavirus o que sean un contacto estrecho de un caso confirmado. Para un mejor control de estos casos específicos, el 112 facilitará a los cuerpos policiales, los servicios de inspección y los servicios de emergencias el listado con las personas afectadas en cada momento. De ese modo, se podrá comprobar si una determinada persona que se encuentra en un espacio público debería estar en su casa y, en caso de ser así, se podrá proceder a sancionarla.

La nueva resolución, que será publicada este sábado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), pretende asegurar que los afectados cumplirán los preceptivos aislamientos y ayudar a frenar la actual cadena de transmisión comunitaria del Covid-19 en el Archipiélago. La orden de confinamiento se le comunicará a cada afectado mediante un mensaje SMS y paralelamente se le entregará una notificación de manera presencial en su propio domicilio. A partir de ahí, las personas que incumplan la orden de confinamiento podrán ser sancionadas con multas que oscilarán entre los 100 y los 3.000 euros, si bien esas multas podrían ser de mayor importe en determinados casos.

El Govern distingue en su resolución entre aislamiento —pensado para una persona contagiada— y cuarentena —pensada para una persona sospechosa de ser positiva—, pero en ambos casos los afectados deberán permanecer en el lugar que se les indique, durante el plazo que se establezca para cada situación concreta y sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras personas. La duración del aislamiento o de la cuarentena vendrá determinada por las circunstancias específicas de cada caso, pero en principio oscilará entre los 10 y los 14 días como mínimo.

La resolución que entrará en vigor este sábado también dispone que para la ejecución de las citadas medidas se deberá buscar siempre de manera preferente la colaboración voluntaria de las personas implicadas. Asimismo, esta nueva instrucción recuerda que las autoridades y los empleados públicos que intervengan en la aplicación de los confinamientos quedarán obligados a tratar los datos personales de los afectados de conformidad con la normativa de protección de datos actualmente vigente en España.

Diversas restricciones

Cabe recordar que la presidenta del Ejecutivo regional, la socialista Francina Armengol, ya había anunciado el pasado jueves la aprobación de la citada resolución, así como también la futura aprobación de otra resolución, en principio en el Consejo de Gobierno del próximo lunes, que autorizará a la Consejería de Salud a hacer confinamientos parciales y flexibles en las barriadas de Palma y en los 15 municipios de Baleares más afectados en estos momentos por la pandemia.

El contenido concreto de esa segunda resolución aún no se ha cerrado, pero Armengol avanzó que en las zonas de mayor riesgo se podrá decretar, por ejemplo, que sólo se salga de casa para trabajar y para realizar actividades esenciales, que por las noches no se pueda salir o que en las reuniones familiares o sociales haya un máximo de cinco personas, en lugar de las diez permitidas ahora . La presidenta no utilizó de manera explícita el término «confinamiento», sino que habló de la necesidad de aplicar medidas restrictivas «más amplias» que las actuales. Las nuevas restricciones se empezarán a aplicar ya a partir de la semana que viene , si bien no necesariamente el mismo lunes.

Armengol recalcó que esos confinamientos parciales no tendrán un carácter unívoco, por lo que en cada núcleo o zona se aplicarán en función de las circunstancias. La resolución que en principio se aprobará el lunes tendrá una vigencia inicial de 15 días. Además de Palma, los municipios en los que podría haber algún tipo de confinamiento serían Santa María, Inca, Deià, Esporles, Valldemossa, Marratxí, Alaró, Binissalem, Banyalbufar y Llucmajor en Mallorca. En cuanto a la isla de Ibiza, serían la capital y el municipio de Sant Antoni. Por último, en Menorca serían Ciutadella y Sant Lluís.

En este momento, son ya varias las restricciones vigentes en toda la Comunidad. Así, está prohibido fumar en la vía pública, se cierran todas las playas por las noches y se obliga a llevar mascarilla también en los centros de trabajo, excepto cuando éstos se encuentran al aire libre. En cuanto al aforo de bares y restaurantes, se ha reducido al 50% para aquellos locales cuyo aforo total es superior a 50 personas. El porcentaje puede ser del 75% en aquellos locales cuyo aforo total es inferior a 50 personas. El Govern también ha decidido que los clubs de personas mayores permanezcan cerrados. Además, hace una semana se decretó finalmente el cierre de los prostíbulos. Por otra parte, están prohibidas las «party boats», se ha reducido el aforo de los lugares de culto del 75% al 50% y se impide el contacto en los entrenamientos de los deportes de equipo.