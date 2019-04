Policía Nacional alerta sobre el nuevo timo del paquete falso de Correos Si recibes esta correo electrónico avisando sobre la llegada de un paquete que no has pedido, desconfía

ABC @abc_conocer Actualizado: 20/04/2019 17:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aún en Semana Santa, los «malos» no descansan, pero tampoco la Policía Nacional, que acaba de alertar a través de su cuenta de Twitter de un nuevo timo. Esta vez se trata de una estafa relacionada con un falso paquete enviado a través del servicio nacional de Correos.

El engaño se produce a través de un correo electrónico falso, que utiliza la técnica llamada « phishing» o suplantación de la identidad de la citada organización estatal, en el que se avisa de la llegada de un supuesto paquete a través de este servicio de mensajería. En el mismo email se afirma que el receptor tiene unas pocas horas para confirmar el envío a través de un mensaje de móvil, ya que de lo contrario, se devolverá al remitente. Supuestamente, se recibirá a cambio un código que habrá que enviar a una supuesta dirección de correo electrónico.

Si no esperas ningún paquete de Correos y recibes este mensaje ¡Desconfía! Elimínalo y no sigas sus instrucciones sin asegurarte de que se trata del remitente que dice ser.#evitadisgustospic.twitter.com/HrPVVqgNNA — Policía Nacional (@policia) 19 de abril de 2019

El mensaje llega falsamente firmado por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y tiene el membrete de Correos, por lo que muchos usuarios pueden pensar que se trata de una comunicación oficial. Por ello, la Policía ha lanzado la alerta, para informar a los ciudadanos de que se trata de una estafa en la que probablemente las víctimas se suscriban a algún servicio de mensajería premium por el que se pueden llevar un tremendo susto a final de mes en su factura de móvil.

«Si no esperas ningún paquete de Correos y recibes este mensaje ¡Desconfía! Elimínalo y no sigas sus instrucciones sin asegurartede que se trata del remitente que dice ser», afirma la cuenta de Twitter de la Policía Nacional. Por ello, si a tu bandeja de entrada llega un mensaje similar, no caigas en la trampa.