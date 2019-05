La Policía advierte sobre estos casos en los que no debes abrir la puerta De este tipo de estafas suelen ser víctimas las personas mayores que viven solas, por lo que avisarles no está de más

No está de más que las autoridades recuerden de vez en cuando situaciones bastante frecuentes que pueden costarnos más de un disgusto. Que llamen a la puerta y se hagan pasar por trabajadores de empresas de gas y luz que quieren que hacernos las mejores ofertas para que nos cambiemos de compañía es una imagen bastante común que, sin embargo, suele esconder estafas, pues no está permitida la venta puerta a puerta de este tipo de servicios.

En este caso, ha sido la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter la que ha recordado a los ciudadanos que este tipo de venta esta prohibida, por lo que abrir la puerta nunca es una opción. «RECUERDA: Si llaman a tu puerta para ofrecerte un servicio como #luz y #gas... OJO, este tipo de comercio está prohibido. ¿Crees que pueda tener intenciones delictivas? 091», recoge el tuit de las autoridades.

RECUERDA: Si llaman a tu puerta para ofrecerte un servicio como #luz y #gas... OJO, este tipo de comercio está prohibido. ¿Crees que pueda tener intenciones delictivas? ➡📞091 — Policía Nacional (@policia) 28 de mayo de 2019

Deeste tipo de estafas suelen ser víctimas, sobre todo, personas mayores que viven solas. Por ello, no está de más advertirles para que tengan en cuenta que no van a conseguir reducir sus facturas haciendo caso a quienes llaman a sus puertas. No es la primera vez que la Policía alerta sobre estas situaciones.