El polémico cartel de un bar de Murcia: «Todo niño sin supervisión será vendido como esclavo» El dueño del local, que estaba harto de que los padres no viligasen a sus hijos, ha decidido tirar de ironía

Está a la orden del día ir a un bar o restaurante y estar rodeado de familias con niños lo que, en ocasiones, causa la desesperación del resto de asistentes, de los dueños de los locales e incluso de los propios padres.

Los gritos y los juegos de los más pequeños de la casa han terminado por desquiciar al dueño de un bar de Cieza, en Murcia. El propietario del bar Venus ha colocado en su puerta un cartel que, encabezado por un «¡¡Aviso!!» reza: «Todo aquel niño que esté sin supervisión paterna/materna en este bar pasará a ser poropiedad del bar y será vendido como esclavo». Y finaliza con un «Avisados estáis. No queremos malos rollos luego».

Un vecino de la localidad lo ha publicado en Twitter con el comentario «Solo podía pasar en Murcia» y el mensaje se ha hecho viral: ya acumula más de 1.000 retweets y 2.000 me gusta.

Solo podía pasar en Murcia😂😂 pic.twitter.com/b0BZQbzHCX — Pascual Almagro (@Pascui_20) May 12, 2019

A pesar de que el cartel está hecho en tono jocoso, hay personas que se han sentido ofendidas, especialmente por el uso de la palabra «esclavo». No obstante, en general ha tenido muy buena acogida: «Toda la razón, hasta las narices de que los padres pasen de todo», comenta un usuario. «¡Pues me parece de puta madre el cartel! Que la gente en el bar está trabajando y no tiene que aguantar la mala educación de un crío», expresaba otro internauta.