Polémica por la venta de ropa con imágenes de Auschwitz

El Auschwitz Memorial en Polonia ha denunciado que una web de ropa y regalos utilice imágenes del campo de concentración en sus prendas. «¿De verdad creéis que vender productos como almohadas, minifaldas o bolsos con las imágenes de Auschwitz, un lugar de enorme tragedia humana donde más de 1,1 millones de personas fueron asesinadas, es aceptable? Es bastante inquietante e irrespetuoso», ha publicado a travñes de Twitter.

.@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz - a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered - is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6