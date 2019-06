Polémica en la Universidad de Castilla-La Mancha por regalar un punto a las tesis dirigidas por mujeres Esta discriminación por sexos ha provocado el enfado de sindicatos y estudiantes

En las últimas horas, la Universidad de Castilla-La Mancha se ha visto envuelta en una polémica después de publicar en su Plan de Investigación una cláusula que premia aquellas tesis doctorales que estén dirigidas por mujeres. Se trata, según ha adelantado COPE y ha podido certificar este periódico, de un requisito que discrimina de forma positiva «aquellas solicitudes en las que la directora de tesis sea mujer».

Esta cláusula, situada en la «convocatoria de contratos predoctorales para personal investigador» y que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, ha indignado a sindicatos y estudiantes.

Es en el apartado C, el que alude al «Currículum vitae del director de la Tesis valorándose su actividad investigadora y su capacidad formativa de doctores en los últimos cinco años (2014-2018)», donde figura el requisito de la polémica. Casi al final, y como último punto, aparece la siguiente afirmación: «Recibirán 1 punto aquellas solicitudes en las que la directora de tesis sea mujer».

El enfado de los candidatos no ha tardado mucho en llegar. En una competencia en la que cada punto puede ser decisivo, esta salvedad no ha pasado desapercibida. Sobre todo, y esto es lo que más llama la atención de los estudiantes, porque el pliego de condiciones no premia o castiga las circunstancias de los alumnos, sino el género de quien dirige la tesis (si es hombre o mujer).

En los próximos días, la UCLM tendrá que responder a numerosas reclamaciones. Según las fuentes consultadas por COPE, la Universidad se defiende justificando está medida como una forma de incentivar que haya más investigadoras en el futuro.