Polémica por una plataforma de viajes que imita carteles de desaparecidos para promocionarse La asociación SOS Desaparecidos denuncia que la campaña publicitaria ofende a las familias de las personas que se encuentran en paradero desconocido

Llamar la atención e impactar son dos de los objetivos básicos que toda empresa busca a la hora de poner en marcha una campaña de publicidad. Sin embargo, muchas veces no todo vale para conseguir los fines, pues acciones demasiado «atrevidas» pueden herir sensibilidades. Es lo que ha ocurrido con la plataforma de viajes Destinia, cuya última publicidad imita a los carteles que se utilizan para buscar a personas desaparecidas, tal como ha denunciado SOS Desaparecidos.

«Se ha equivocado Destinia con esta campaña. Miles de familias tienen por desgracia que colgar nuestros carteles para localizar a un ser querido desaparecido y en muchísimas ocasiones no hay respuestas a la difusión. Desde ahora seguro que nos ayudarán ya en serio en esa difusión», publica la asociación SOS Desaparecidos en su cuenta de Twitter.

Los carteles que utiliza la plataforma de viajes tienen la misma forma y estructura que los que se utilizan cuando una persona desaparece, empezando por el encabezamiento, en el que se puede leer en letra mayúscula y grande la palabra «desaparecido». A la foto de una joven, acompaña la siguiente descripción: «Cristina Fernández Toledo. Socorrista de piscina de 30 años que en verano no tuvo un solo día para disfrutar. Si quieres desaparecer como ella, consulta todas nuestras ofertas de viajes en Destinia.com. ¡Con chollos así no querrás volver!».

Tal como explica el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, a ABC, son muchas las familias de personas desaparecidas que se han sentido ofendidas por estos carteles y han manifestado sus quejas. La empresa, hasta ahora, no se ha puesto en contacto con ellos para disculparse. «Creo que sería lo correcto porque interpretamos que es una falta de respeto a las familias y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se hace difusión del drama de una persona desaparecida», explica. A su juicio, no todo vale «para hacer caja»: «Hay mil formas de hacer publicidad, pero para hacer caja no todo vale, y desgraciadamente en el mundo de los desparecidos vemos cosas así demasiadas veces».

Desde Destinia han confirmado a ABC que están estudiando qué decisión tomar, tras las críticas recibidas. Lanzaron la campaña el pasado viernes buscando generar «impacto», pero aseguran que «en ningún momento» pretendían que esta acción ofendiera a nadie.