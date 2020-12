El pasado mes de julio Polémica en Baleares por una macrofiesta organizada por las hijas de la directora general de Salud Pública La número dos de la Consejería de Salud defiende que en la celebración, a la que asistieron unas 40 personas, se cumplieron todas las normas vigentes entonces

Josep María Aguiló SEGUIR Actualizado: 19/12/2020 19:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una macrofiesta organizada el pasado mes de julio por las dos hijas de la directora general de Salud Pública del Gobierno balear, Maria Antònia Font, ha suscitado este sábado una gran controversia en las redes sociales del archipiélago, relativa a la oportunidad de esa celebración o a si podría haber vulnerado o no la normativa entonces vigente. La fiesta fue convocada utilizando un grupo de whatsapp, en el que se difundieron varios mensajes. La noticia ha sido adelantada por el diario «Última Hora».

Según ha explicado Font a ABC este sábado, la fiesta se celebró el pasado 18 de julio en la finca de sus suegros, ubicada en la zona costera de Ses Covetes, en el municipio mallorquín de Campos. Formaban parte del citado grupo de WhatsApp 47 personas, pero habrían asistido finalmente al evento unas 40 en total. La celebración se inició a media tarde y concluyó a primera hora de la noche. Las hijas de la directora general de Salud Pública tienen 25 y 26 años, y una de ellas es enfermera. En el chat ambas jóvenes explicaron qué medidas de prevención debían tomarse y también reprodujeron el Boletín Oficial de las Islas Baleares que recogía «toda la normativa».

En uno de los mensajes grabados en ese grupo de WhatsApp, una de las hijas de Font dice que ha hablado ya con su madre y recuerda cuál era el aforo máximo permitido entonces en las fiestas —hasta 70 personas en espacios al aire libre— y añade que «en caso de que viniera la Policía, si nosotros demostramos que no lo hemos difundido por las redes sociales, que somos un grupo de amigos que nos hemos juntado, no nos puede pasar nada». En el mismo mensaje, la joven recuerda la obligación de llevar la mascarilla y avanza que no asistirán más de cuarenta personas a la fiesta.

En la actualidad, Font es la número dos de la Consejería de Salud, que dirige la socialista Patricia Gómez. La polémica suscitada este sábado se añade a otra que tuvo lugar hace dos meses, cuando trascendió que la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, se encontraba en el interior de un bar de Palma el pasado 7 de octubre en la hora límite de cierre, que en aquel momento era la una de la madrugada. Armengol pidió finalmente «disculpas» de «forma sincera» por ese hecho.

Normativa vigente

Por lo que respecta a las disposiciones que estaban vigentes en julio, cabe citar el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establecía un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por el Covid-19. En dicho decreto ley se distinguía entre infracciones leves, graves y muy graves. Las primeras podían ser sancionadas con multas de entre 100 y 3.000 euros, mientras que las graves podían suponer el abono de entre 3.001 y 60.000 euros. En cuanto a las infracciones muy graves, podían ser castigadas con hasta 600.000 euros de multa.

En el citado decreto ley se consideraban como faltas graves, entre otras, «la participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual, de carácter privado, en espacios privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención» y «la organización, la comercialización o la publicidad de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual, sea de carácter privado o abierto al público, en espacios públicos o privados, en los que puedan producirse aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención, siempre que estas aglomeraciones no se hayan consumado». En caso de que esas posibles aglomeraciones se consumasen, se trataría entonces de una falta muy grave.

Ninguna de esas circunstancias se habría producido, según Font, en la fiesta organizada el pasado mes de julio. «En aquel momento la normativa vigente señalaba que se podían reunir hasta 70 personas al aire libre», ha recordado la directora general de Salud Pública. Así estaba contemplado, efectivamente, en la resolución de la Consejería de Salud y Consumo del 13 de julio por la que se modificaban varias disposiciones previas del Plan de medidas excepcionales de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Medidas de seguridad

Font ha indicado también que todos los asistentes a la mencionada fiesta habrían llevado mascarilla y no habrían compartido alimentos. Además, no se habrían producido aglomeraciones «en ningún momento», ya que la finca es «un lugar muy amplio». En ese sentido, ha reiterado que «la fiesta estuvo controladísima en todo momento». Por otra parte, había gel hidroalcohólico en varios espacios de la mansión, que cuenta con dos casas y seis baños. La directora general de Salud Pública ha señalado, asimismo, que entre los regalos que se repartieron se encontraban varios «kits anti-Covid».

«En todo momento estuve al corriente de esa fiesta, evidentemente. Además, mis hijas me consultaron previamente todas las normas y medidas», ha afirmado Font, para añadir: «Incluso consideré que no era negativo hacer esa fiesta, pues en aquel momento salíamos de un confinamiento y había una incidencia bajísima de casos de Covid-19». En esa misma línea argumentativa, ha destacado que le pareció «muy bien» que sus hijas pudieran dar ejemplo de «cómo se podía hacer una fiesta bien hecha en tiempos de Covid». Tras la celebración, no hubo ningún contagio posterior de coronavirus entre los distintos asistentes.

La directora general de Salud Pública ha recordado que la denominada segunda ola se inició en Baleares en la segunda quincena de agosto, mientras que la tercera ola podría estar iniciándose a lo largo de estos días, lo que ha motivado el endurecimiento de las restricciones por parte del Govern. «De cada vez sabemos más sobre el coronavirus. Ahora, con lo que sabemos, no apoyaría que mis hijas hicieran una fiesta ni ninguna reunión», ha sintetizado Font a modo de conclusión.