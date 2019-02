Polémica por la aparición de la elefanta Dumba «esquelética» en un zoo de Sevilla FAADA denuncia el mal estado en el que se encuentra el animal, algo que MundoPark califica como «falso» e «injusto»

ABC

En octubre del año pasado, grupos animalistas lanzaban críticas a la Generalitat de Cataluña por no decomisar a una elefanta que vivió durante años en una casa privada. «Dumba», poco después, fue alquilada a un circo francés. «Las imágenes de los ejercicios a los que es sometida parecen sacadas de otra época», denunciaba «One Voice».

Tras varios meses fuera de España, la elefanta ha reaparecido en el parque zoológico MundoPark de Sevilla. Sin embargo, la publicación de una imagen del animal en una mala condición física ha generado polémica.

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha denunciado el estado «esquelético» de «Dumba».

«Cuando la elefanta no está actuando, según indican varios testigos, pasa su tiempo sola y encerrada en el tráiler de sus propietarios. Dicho camión está hecho en su interior de tablones de madera, no tiene una ventilación adecuada y no dispone de ningún tipo de enriquecimiento para el animal», expone FAADA, que añade que «en este centro la elefanta sigue teniendo que exhibirse en espectáculos circenses para que el público pueda hacerle fotos».

Una denuncia «falsa» e «injusta»

En declaraciones a Efe, el director del complejo MundoPark de Sevilla, Juan Luis Malpartida, ha negado que el recinto utilice a la elefanta en espectáculos o que el animal esté sufriendo maltrato. Además, ha tachado de «falsa» e «injusta» la denuncia de FAADA, defendiendo que el animal está «feliz» y en régimen de «semilibertad» en el centro de rescate de fauna.

Respecto al alarmante aspecto físico, Malpartida ha explicado que, hace un mes, Dumba llegó desde Francia a Sevilla aquejada de falta de peso porque tenía problemas para comer a causa de estar mudando las muelas, «algo de lo que ya está recuperada».