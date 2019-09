África La poderosa imagen de un rinoceronte siendo descornado gana un prestigioso premio de fotografía El autor de la instantánea, llamada «Medidas desesperadas» es un joven sudafricano

Seguir Alba Amorós @albaamoros Actualizado: 27/09/2019 12:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La impactante imagen de un rinoceronte siendo descornado en una reserva privada de Sudáfrica ha estremecido al jurado de un prestigioso concurso internacional de fotografía ambiental. Su autor es Kgaugelo Neville Ngomane, un joven sudafricano de 19 años, que se alzó con el premio Premio Joven Fotógrafo Ambiental del Año entregado por el Instituto Internacional de Gestión del Agua y el Medio Ambiente (Ciwem).

La instantánea, titulada «Medidas Desesperadas», fue elegida entre más de 4.000 instantáneas. Los jueces del prestigioso consurso destacaron su mérito narrativo y fotográfico: «Cuando su foto apareció en la pantalla hubo una fuerte respiración en la sala donde nos encontrábamos; es una imagen muy poderosa».

«Las fotografías ganadoras revelan la cruda realidad de cómo las personas y la vida silvestre están luchando contra los impactos del cambio climático en todo el mundo. Este premio existe para inspirar el cambio de los líderes políticos, los tomadores de decisiones y el público en general», dijeron los organizadores.

El joven sudafricano, desempleado y natural de Mpumalanga, espera que su premiada instantánea sirva para concienciar a la sociedad y apoyar la lucha contra la caza furtiva: «Ganar este concurso significa mucho, porque me encanta la fotografía. Pero no solo quiero ganar, quiero marcar la diferencia. No es fácil ver a un animal tan icónico ser descornado. Espero que esta imagen haga que mucha gente vea lo que tenemos que hacer para salvar a nuestros rinocerontes y luego apoyar la conservación». La fotografía fue tomada en una reserva privada fuera de Hoedspuit (Limpopo) a menos de dos metros de distancia del rinoceronte. La organización benéfica de conservación de rinocerontes, Rhino Revolution, invitó a los estudiantes de Wild Shots Outreach a documentar el proceso de descornar a un rinoceronte salvaje. Los expertos recomiendan descornar a los rinocerontes cada 12-24 meses para disuadir a los cazadores furtivos.

Ngomane se graduó de Wild Shots Outreach, una organización sin fines de lucro con sede en Hoedspruit que pretende involucrar a los jóvenes de comunidades desfavorecidas en el cuidado del medio ambiente a través de la fotografía de la vida silvestre. El programa da prioridad a estudiantes de secundaria de escuelas públicas y jóvenes que no tienen trabajo; la mayoría de los cuales no tienen acceso a su patrimonio natural a pesar de vivir cerca de parques tan importantes como el famoso Parque Kruger.

La presentación del Premio al Joven Fotógrafo Ambiental del Año de CIWEM coincidió con la Cumbre Mundial de la Vida Silvestre Juvenil celebrada esta semana en el Parque Nacional Kruger.