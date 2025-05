El Poder Judicial alerta del repunte de víctimas de violencia machista en 2022 que Igualdad no reconoce

La juez y delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, compareció el pasado viernes, en la misma semana que se había convocado de urgencia a las autonomías para que en el marco del Pacto de Estado se indague qué está pasando ... con el aumento de crímenes y agresiones sexistas. En pocos días de mayo hubo cinco asesinatos y varios apuñalamientos y no se puede decir que mayo haya comenzado mejor: el último caso se corresponde con el crimen de una mujer de 35 años presuntamente asesinada por su pareja en Soria el 9 de junio. La víctima tenía una hija menor de edad, con lo que son ya 18 los huérfanos este 2022 por estos asesinatos. En el caso de Soria, no existían denuncias previas por violencia de género por parte de la víctima contra el presunto agresor. Con esos precedentes, sorprendió mucho que Rosell no acabara por reconocer que 2022 está siendo un mal año en lo que a violencia de género se refiere.

De hecho, la juez Rosell atribuyó el aumento de mayo, cuando el balance anual de víctimas llegó a 18, por encima de las 17 que había en la misma fecha de 2021, al repunte habitual de los meses de mayo, cuando las mujeres recobran la libertad y salen mucho más por el buen tiempo, realizan muchas más actividades al aire libre y sus agresores reaccionan taponando esa libertad. Cierto es que con la muerte en Soria, en 2022 hay 19 víctimas mortales de violencia machista, mientras en 2021 a estas alturas eran ya 22 (están muy por encima de otros años como 2018, cuando eran 13 las mujeres asesinadas a mitad del año), pero aún se está pendiente de varios casos que quedan por confirmar, como la muerte de una anciana en Alzira (Valencia) a quien encontró su hija y cuyo presunto asesino aún no ha sido detenido. Para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no hay lugar a dudas: la tendencia de 2022 es la del repunte. Pese a los esfuerzos que se dice se hacen desde las instituciones, en lo que llevamos de año ha habido un aumento de casi un 18% más de víctimas (fueron 40.481 solo durante el primer trimestre, esto es, un 17,85 por ciento más que en el mismo periodo de 2021, durante el que se contabilizaron 34.837) y por encima del 19% más de denuncias de mujeres contra sus parejas o exparejas (41.765 denuncias por violencia de género, casi un veinte por ciento más que hace un año, cuando sumaron 35.001). Solo en 743 casos las denuncias fueron presentadas por los familiares de las mujeres y en más del 66% de las agresiones, la víctima es española. De lo que también da cuenta el Observatorio es de que, en base a la aplicación de la nueva Ley de Protección de la Infancia y en base al principio de que 'un maltratador no puede ser un buen padre', las suspensiones del régimen de visitas de los agresores a sus hijos (833 casos) se incrementaron un 270% respecto a 2021. El Informe anual sobre violencia de género hecho público hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género pone de manifiesto que, durante los meses de enero, febrero y marzo, los órganos judiciales dictaron 7.684 órdenes de protección, un 17% más que en el mismo periodo de 2021, y que el 75,69 % de las sentencias dictadas (en total 14.599) fueron condenatorias. Ello equivale a conceder siete de cada diez órdenes de protección solicitadas. Dieciséis de caa 10.000 mujeres De acuerdo con los datos del Poder Judicial, la tasa de mujeres que han sufrido violencia de género por cada 10.000 ascendió a 16,7 (2,5 más que hace un año) en toda España.Por encima de la media nacional se situaron Baleares (22,8), Murcia (22,6), Comunidad Valenciana (22,2), Andalucía (20,2), Canarias (19,5) y Madrid (18,3). Por debajo de la tasa nacional, Cantabria (15,1), Castilla-La Mancha (14,2), Navarra (13,7), Asturias (13,4), Extremadura (13,1), Aragón (12,9), País Vasco (12,8), Cataluña (12,7), La Rioja (12,5), Galicia (11,6) y Castilla y León (10,6). Llama la atención los repuntes de denuncias registrados en algunas comunidades, como el País Vasco, donde han subido más de un 20% en la comparativa del mismo trimestre de 2022 y 2021; La Rioja, más de un 22% y un 28% en Comunidad Valenciana. Casi 10 de cada 100 renunciaron a declarar Una muy buena noticia es el porcentaje más bajo de mujeres que no se retiraron del proceso y no refutaron seguir declarando contra su agresor. En el periodo analizado, 3.809 mujeres víctimas de violencia de género se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar, lo que representa el 9,41% del total de víctimas del trimestre. Se trata del porcentaje de dispensas más bajo registrado por el Observatorio y se produce tras la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el año pasado. Del total de mujeres que se acogieron a la dispensa, 2.173 eran españolas (el 5,36% sobre el total de víctimas) y 1.636 eran de otras nacionalidades (el 4% sobre el total de víctimas). Carmona pide coordinación En lo que va de año, la violencia machista ha segado la vida de 19 mujeres y un menor, engrosando la dolorosa e inaceptable cifra de 1.149 mujeres y 47 menores asesinados desde el 1 de enero de 2003. Por ello, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, insiste en que pese a las luces y las sombras de este informe no hay que «bajar la guardia frente a la violencia de género» y abunda en la importancia de que todas las instituciones sigan trabajando de forma coordinada en su prevención y total erradicación. Los datos correspondientes al primer trimestre de este año muestran, una vez más, que en torno a 7 de cada 10 denuncias son presentadas por la propia víctima y que las formuladas por sus familiares siguen representando un exiguo 1,58 por ciento. En este sentido, la presidenta del Observatorio ha hecho un nuevo llamamiento al entorno más cercano a las víctimas , en cuya mano está poder ayudarlas a que den el paso de presentar una denuncia o a presentarla ellos mismos, si es necesario. «La denuncia es la única salida posible a la situación de violencia y la forma de acabar con el aislamiento que sufren estas mujeres. Solo la denuncia garantiza una adecuada protección de las víctimas y permite que hechos delictivos tan graves no queden impunes», dice. La prueba de la implicación de los jueces con la lucha contra la lara es, para Carmona, el torrente de trabajo en los juzgados: en el trimestre analizado sumaron 14.559, 1.510 sentencias más que en el mismo periodo de 2021. 