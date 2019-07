La plataforma cultural «One of Us» creará el primer observatorio de valores de Europa Más de 300 intelecturales europeos se reunirán en octubre en Santiago para definir un plan de acción

Seguir Laura Daniele @laurasdaniele Madrid Actualizado: 06/07/2019 01:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Más de 300 intelectuales de 28 países de la Unión Europea se reunirán el próximo mes de octubre en Santiago de Compostela para definir el plan de acción de la plataforma cultural One Of Us. Sobre la mesa está la creación de del primer observatorio de valores de Europa.

Este «think tank» europeo, surgido para «unir esfuerzos en torno a la renovación de una Europa fiel a la dignidad humana», fue presentado en París el pasado mes de febrero. La iniciativa surgió de la mano del exeuroparlamentario Jaime Mayor Oreja, junto a un grupo de personalidades de distintos ámbitos académicos –médicos, historiadores, juristas y filósofos–.

Ocho meses después de su constitución, esta plataforma cultural, liderada por el historiador francés Rémi Brague hará oficial su equipo humano. «Todos los intelectuales de distintos países que conforman el núcleo de trabajo de la plataforma se reunirán en otoño en Santiago para definir el plan de acción y crear un observatorio de valores a nivel europeo, sobre cuestiones, por ejemplo, como la eutanasia, la maternidad subrogada, la ideología de género o la defensa de la vida», explicó su portavoz, Ana del Pino.

En febrero, esta plataforma presentó su manifiesto en el Palacio de Luxemburgo, sede del Senado en París. Desde entonces, cientos de personalidades de distintos ámbitos académicos del continente europeo se han adherido a los principios que plantea este documento. En concreto, el manifiesto denuncia «la crisis moral» que «amenaza la supervivencia de la civilización» europea.

«Promover la vida»

La decadencia del continente surge, según esta plataforma, del deterioro de cinco de los elementos constitutivos de la identidad europea: la filosofía, el espíritu del derecho romano, la negación de la fe cristiana y de la contribución del cristianiamo a la cultura europea, la ciencia y el estado de derecho.

Para combatir esta crisis, la plataforma cultural One of Us propone «promover la vida humana en todas sus dimensiones, devolviendo la fuerza a los principios e ideales que dieron lugar y a la continuación de la civilización europea».

Entre los firmantes figuran los rectores de casi todas las universidades de inspiración católica presentes en España, y representantes de diferentes entidades educativas de todos los niveles de enseñanza, además de fundaciones, científicos, empresas y expolíticos de toda Europa.

Esta plataforma cultural es un paso más en la trayectoria de la Federación One Of Us. Esta organización, que agrupa a más de 45 organizaciones europeas en más de 20 países, surgió en 2014 tras la puesta en marcha de una iniciativa popular europea que consiguió reunir más de dos millones de firmas para pedir al Parlamento Europeo el cese de la financiación de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos.