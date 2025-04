Las plantas florecen un mes antes en Reino Unido por el cambio climático

El cambio climático está adelantando la floración hasta en un mes, al menos en el Reino Unido, según ha constatado un nuevo estudio científico publicado en 'Proceedings of the Royal Society B', que advierte que este hecho podría tener profundas consecuencias para la vida silvestre, la agricultura y los jardineros.

El equipo de la Universidad de Cambridge utilizó una base de datos de ciencia ciudadana con registros que se remontan a mediados del siglo XVIII y analizaron más de 400.000 observaciones de 406 especies de plantas del Nature's Calendar, mantenido por Woodland Trust, y cotejaron las primeras fechas de floración con mediciones instrumentales de temperatura.

Descubrieron que la fecha promedio de la primera floración de 1987 a 2019 es un mes completo antes que la fecha promedio de la primera floración de 1753 a 1986 . El mismo período coincide con la aceleración del calentamiento global causado por las actividades humanas.

Si bien las primeras flores de primavera son siempre un espectáculo bienvenido, esta floración temprana puede tener consecuencias para los ecosistemas y la agricultura del Reino Unido. Otras especies que sincronizan su migración o hibernación pueden quedarse sin las flores y plantas de las que dependen, un fenómeno conocido como desajuste ecológico, que puede conducir a la pérdida de biodiversidad si las poblaciones no pueden adaptarse lo suficientemente rápido.

El cambio también puede tener consecuencias para los agricultores y jardineros. Si los árboles frutales, por ejemplo, florecen temprano después de un invierno suave, los cultivos enteros pueden morir si las flores son golpeadas por una helada tardía.

«Podemos usar una amplia gama de conjuntos de datos ambientales para ver cómo el cambio climático está afectando a diferentes especies, pero la mayoría de los registros que tenemos solo consideran una o unas pocas especies en un área relativamente pequeña», dijo el profesor Ulf Büntgen del departamento de Geografía de Cambridge, autor principal del estudio. «Para comprender realmente lo que el cambio climático le está haciendo a nuestro mundo, necesitamos conjuntos de datos mucho más grandes que analicen ecosistemas completos durante un largo período de tiempo».

«Los resultados son realmente alarmantes debido a los riesgos ecológicos asociados con los tiempos de floración más tempranos», dijo Büntgen. «Cuando las plantas florecen demasiado pronto, una helada tardía puede matarlas, un fenómeno que la mayoría de los jardineros habrán experimentado en algún momento. Pero el mayor riesgo es el desajuste ecológico . Las plantas, los insectos, las aves y otros animales salvajes han coevolucionado hasta el punto de sincronizarse en sus etapas de desarrollo. Cierta planta florece, atrae a un tipo particular de insecto, que atrae a un tipo particular de pájaro, y así sucesivamente. Pero si un componente responde más rápido que los demás, existe el riesgo de que no estén sincronizados, lo que puede hacer que las especies colapsen si no pueden adaptarse lo suficientemente rápido».

Büntgen dice que si las temperaturas globales continúan aumentando al ritmo actual, la primavera en el Reino Unido podría comenzar en febrero . Sin embargo, muchas de las especies de las que dependen los bosques, jardines y granjas podrían experimentar serios problemas debido al rápido ritmo de cambio.

«El monitoreo continuo es necesario para garantizar que comprendamos mejor las consecuencias de un clima cambiante», dijo el coautor, el profesor Tim Sparks del departamento de Zoología de Cambridge.

Noticias relacionadas El cambio climático obliga a variar el ciclo de las cosechas