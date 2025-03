Una pista de baile donde el Covid se reserva el derecho de admisión

Después de año y medio de lactancia, el primer chupito cayó como un tiro, pero había que celebrarlo . La última vez que salí, pedí al Dj una de Chimo Bayo y me tomé un café licor con coca cola. Hace una eternidad. Una ... pandemia y pico después, volvemos. Es sábado, son las nueve de la noche y soy una de las 300 'vip' que esta noche se va de discoteca en Baleares, aunque sólo una hora . ¡Huha!

El choque generacional al llegar al Social Club en el Paseo Marítimo de Palma no es nada comparado con la nueva normalidad. En mis tiempos te ponían un cuño al entrar a la disco, ahora hay que acreditar QR, una prueba de antígenos o PCR negativas o estar completamente vacunada contra el Covid-19 . El coronavirus se reserva el derecho de admisión.

«¡Hostia, qué ganas de bailar!», exclaman los primeros clientes frotándose las manos. E l aforo de sólo 20 personas en la pista de baile promete colas . Es obligatoria la mascarilla FPP2 en todo momento y sólo se puede retirar para beber la consumición. «Pero es lo que hay. Mejor esto que nada», dicen resignados los primeros 'fiesteros' en llegar.

Hay mucha expectación. Del 'experimento' de esta noche depende la reapertura de las discotecas en las Islas, uno de los sectores más vapuleados por la pandemia y que lleva 16 meses sin vender una copa a sus clientes. « Esto es como una montaña rusa. Esperamos una temporada para salvar los muebles », asegura Miguel Pérez Marsa , presidente de la patronal balear de ocio nocturno Abone, que confía en que las discotecas baleares puedan abrir a mediados de julio. «Hoy es un día para poner en marcha los protocolos de seguridad que aseguren el funcionamiento del ocio en el futuro», apunta el director de l'Institut Balear de Seguretat, Rubén Castro.

Un día antes, en el concierto de Sidonie en Calvià y en el Hard Rock de Ibiza se hicieron pruebas pilotos similares encaminadas a la reapertura del ocio nocturno. Habrá que esperar unos días para ver el dictamen. « El público colaboró en todo momento y respetó las restricciones . La prueba ha sido un paso más para la reactivación sector y la constatación de que se puede disfrutar del ocio, de un gran evento, cumpliendo las normas», cuenta el gerente de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez . Entre las condiciones acordadas con el Govern balear figuraban la obligación de llevar mascarilla durante todo el evento, que solo podía quitarse para beber, y la necesidad de acotar espacios de barra y zona de baile. Todos los asistentes debían notificar antes de acceder al recinto si estaban vacunados, si disponían de una PCR o si habían pasado el coronavirus.

« Estamos contentos y agradecidos por volver . La gente tiene ganas de bailar, beber y pasárselo bien», dice Eva, personal del Social Club, a las puertas de la discoteca esperando a los primeros clientes. A Cati también le hace ilusión volver a trabajar. «Ya era hora. Es una alegría. Ya se lo merecía el ocio nocturno», celebra esta camarera de 21 años detrás de la barra.

Rigoberto –prefiere dar un nombre ficticio– entra al Social, muestra su código QR. « Vacunado ». Tiene reserva en la terraza, donde pide su primer gin tonic en compañía de un amigo. Opina que la apertura del ocio nocturno es necesaria y más segura que los botellones. «Es una vergüenza lo que se está viendo», dice en alusión al megabrote de Covid-19 en Mallorca. La crisis ya afecta a centenares de estudiantes de viajes de estudios a la Isla, y que ha obligado al Ministerio de Sanidad a actuar.

« Echábamos de menos todo. El cuerpo pide marcha », afirman Clara Calvo, David del Valle y Esperanza Moreno, los primeros en pisar la pista de baile. «¡La mascarilla corta el rollo pero lo importante para bailar es el cuerpo!», espeta Clara con un vestido de lycra rojo. En la cabina, Sote D Lino pincha por primera vez desde que se declaró la pandemia. «Parece mentira lo que ha pasado. Si me dicen en marzo de 2019 que hoy lo extraño es ver a gente bailar, no me lo creería», dice aún asombrado.

Las férreas medidas de seguridad en esta prueba piloto chocan de lleno con la laxitud en la calle, donde ya no es obligatoria la máscara y ha vuelto la jarana sin miedo. A pocos metros, los bares tienen repletas sus terrazas, sin mascarillas ni distancia de seguridad. « No se puede exigir a unos tanto y a otros tan poco », exclama una camarera que reconoce la emoción en esta vuelta.

Son las diez de la noche y la prensa tiene que abandonar la discoteca. Apenas una hora para vivir la experiencia. La clientela respira aliviada. «Sin duda ahora empieza lo mejor», advierten al salir por la puerta. ¡Diez, muévete otra vez!