Dos pingüinos se cuelan en un restaurante de sushi en Nueva Zelanda

Cuando la policía recibe una llamada diciendo que han irrumpido un negocio, normalmente se trata de un robo. Los propietarios del restaurante Sushi Bi en Wellington, Nueva Zelanda fueron sorprendidos al descubrir que sus «asaltadores» eran dos pingüinos azules en busca de refugio, según informa CNN.

Los pingüinos azules, conocidos también como pingüinos pequeños o pingüino del hada pueblan muchas regiones de Nueva Zelanda y Australia y son famosas por su plumaje azul. Esta especie esta en riesgo de exclusión en la región.

Después de ser detenidos temporalmente en las primeras horas de la mañana por el agente John Zhu, los pingüinos fueron devueltos al puerto de Wellington, situado cerca del restaurante. Más tarde esa noche, las aves regresaron al restaurante, tal vez en un esfuerzo por continuar anidando allí.

En una declaración publicada en su página de Facebook, la Policía del Distrito de Wellington escribió: «Recibimos una llamada ell sábado por la noche de un pingüino en la calle Featherston Street. Con ayuda del público conseguimos que volviera al mar».

Little blue penguins are a worldwide Twitter sensation with over a million views on @radionz: https://t.co/NwqnpSidhopic.twitter.com/QUhKFes2DO