Pillan a un hombre en moto solo con sandalias y casco por la ola de calor en Alemania

Los berlineses están mejor acostumbrados a luchar contra el frío que a resistir el calor. La única medida que se le ha ocurrido a este hombre de 52 años ha sido salir a circular en su moto, por las calles de Brandemburgo con solo unas sandalias y el casco reglamentario. Nada más. La fotografía publicada por la policía tras su detención, con determinadas partes pixeladas, vuela de teléfono en teléfono. Quienes no se atreven a seguir su ejemplo se contentan con extender una toalla bajo los árboles del central parque Tiergarten o convierten las orillas del Spree, el río canalizado que cruza la capital alemana, en improvisadas playas, en la que se prevé sea la más calurosa del año y que puede alcanzar los 40 grados, un récord para un mes de junio en el país y con «noches tropicales puras», según los pronósticos oficiales.

«Es como estar an la sauna. No hay quien aguante esto. ¿Puede usted explicarme cómo hacen en Sevilla para vivir así?», pregunta Klaus, un arquitecto que ha dado el día libre a todos los empleados de su despacho y descansa, sin camisa, en una céntrica terraza.

El diario Bild ha regalado hoy a sus lectores ventiladores de mano y la policía ha obtenido permiso para patrullar con los uniformes «relajados». «Beba mucho líquido y no se estrese», aconseja un agente armado con una pistola de agua junto al Teehaus. Un equipo de voluntarios ayuda a refrescar a los animales del zoo y la popular cadena de restaurantes Risa ha obsequiado con helados gratis a sus clientes.

Pero hay algunos berlineses para los que la ola de calor significa mucho más trabajo que de costumbre, como es el caso de los bomberos, y servicios sanitarios, que hoy han reforzado sus efectivos para atender a las numerosas llamadas por lipotimias y deshidratación y que advierten también sobre el peligro que corren los animales domésticos.

«Esperamos que se bata el récord marcado hasta ahora en un mes de junio, en Fránkfurt, en 1947, de 38,2 grados», dice Lars Kirchhübel, del Servicio Meteorológico Alemán. Las temperaturas podrían subir hasta los 40 grados, sobre todo en los estados occidentales de Baden-Wurtemberg, Renania-Palatinado y el Sarre, aunque no se espera susperar el récord anual, registrado el 5 de julio de 2015 en Kitzingen, en el sur del país, con 40,3 grados. «Solo a través de la interacción óptima de las distribuciones de presión del aire en el suelo y en altitudes más altas, se pueden alcanzar temperaturas tan elevadas, entre 30 y 40 grados entre semana», explica Kirchhübel.