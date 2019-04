Perros y gatos en verde Un estudio científico desmiente que los perros no solo comen hierba para purgarse. Lo hacen, también como herencia de los lobos y porque no decirlo... les gusta

CARMEN ANIORTE @abc_conocer Madrid Actualizado: 11/04/2019 14:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hay que olvidar que el perro es el heredero directo del lobo y carnívoro sin lugar a dudas; pero también le gustan las frutas y verduras... sobre todo desde que toma los alimentos que nosotros les facilitamos. La mayoría de ellos además de carne o pescado incorporan cereales. Un ejemplo de esto lo encontramos en Country Farms, la nueva marca súper-premium de alimentación para perros -se presentó en la pasada edición de Propet Iberzoo en Ifema- y que desde primeros de este mes de abril ya se encuentra en el mercado español. Bajo el lema «Con todo lo bueno del campo» ofrece dos gamas: recetas clásicas para cachorro y adulto, y recetas sin cereales (Grain Free) para ejemplares adultos. Se trata de ingredientes naturalmente nutritivos y en todas sus elaboraciones, su componente principal es la proteína de alta calidad, procedente de pescados o carnes, tales como el salmón, buey o pollo fresco; pero también ofrece todo lo bueno del campo.

Con frutas, verduras, hierbas aromáticas y cereales integrales en la gama de recetas clásicas; y yuca, ingrediente muy digerible, en la gama Grain Free... Las recetas son perfectas para aquellos propietarios interesados en ofrecer a sus perros la mejor alimentación natural, con ingredientes que no han sido tratados químicamente, y con recetas nutricionalmente equilibradas y adaptadas a las necesidades de cada mascota. Los propietarios de mascotas tratan de darles los alimentos con la mejor calidad posible ya que esto repercute en su salud presente y futura... Pero también se preguntan porque los cuidamos con tanto mino y sin embargo ellos insisten en comer hierba.

Según expertos en comportamientos caminos esta acción, la de comer hierba, «es una conducta normal y no hay porque preocuparse». También algunos veterinarios opinan que los perros comen hierba para compensar una deficiencia nutricional... aunque los perros con dietas bien equilibradas siguen «pastando». Esto demuestra que es algo que les gusta y que han heredado de sus antepasados los lobos.

Purga en verde

Otra cosa es cuando observamos que nuestro perro come algunas hierbas y vomita después. Un estudio de la revista científica WebMD afirma que el 80% de los perros ingiere plantas, especialmente hierba. Los veterinarios aseguran que este acto se considera como un intento deliberado y de forma instintiva de provocar el vómito después de haber tragado algo que no le ha sentado bien. Estos lo hacen normalmente tragando la hierba de maneras compulsiva y casi sin masticarla. Esos fragmentos de hierba le producen un cosquilleo en sus gargantas.

Si ve que su perro come hierba; pero vomita después y se queda tranquilo, eso es señal de que ha solucionado lo que le estaba molestando... la señal de alarma sonará si sigue teniendo arcadas y no consigue vomitar o insiste en seguir comiendo hierba y vomitando... es el momento de acudir con él a su Centro Veterinario. Comer hierba es natural; pero no estaría de más controlar cuidadosamente el tipo de hierba que come. No le permita que se acerque a aquellas plantas que hayan sido tratadas con pesticidas o fertilizantes.

Por qué comen hierba?

A continuación enumeramos algunos de los motivos por los que nuestros perros comen hierba:

-Dolor de estómago. Si tu perro tiene malas digestiones o algo le ha sentado mal, es probable que coma hierba para provocarse el vómito y limpiar de esta manera su estómago. Es la manera que tienen de expulsar lo que tienen el estómago que les hace daño y sentirse mejor.

-Incorporar nutrientes y minerales a la dieta. La hierba aporta fibra, ingrediente muy efectivo para conseguir buenas digestiones. No significa que en su dieta diaria le falten nutrientes o que no sea completa y equilibrada, sencillamente, los perros buscan hierba como un instinto natural de supervivencia.

-Su origen lobuno. Comer hierba es un hábito heredado de los lobos, sus ancestros. Incorporan hierba a su alimentación porque están evolucionando, es una manera de añadir fibra y nutrientes a su dieta diaria como un sencillo hábito alimenticio.

Y los gatos también

La hierba gatera (Nepeta Cataria) es una hierba que se encuentra naturalmente en Europa, algunas partes de Asia y África del Norte. Se trata de una planta perenne de corta vida y recibe este nombre debido a que los gatos sienten una extraña atracción por ella. Desde Kiwoko aseguran que los gatos que viven en el campo suelen comer hierba para purgarse y provocar el vómito.

Esto les ayuda a eliminar bolas de pelo. Pero los que viven en un piso no tienen esa posibilidad, así que, si quiere ayudar a su gato en este aspecto, una buena idea puede ser colocar en casa alguna maceta con esta hierba para que su felino la utilice cuando lo necesite.