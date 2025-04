Las perlas de la número 2 de Irene Montero: «Puta coja, terfas y bolleras con pene» para denominar a algunas mujeres

Menstruar no tiene el trasfondo laboral oportuno. No es la primera vez que se escucha el mensaje en el Ministerio de Igualdad. De hecho, el pasado agosto la titular de la cartera Irene Montero defendió que « menstruar no es una elección ... , como tampoco lo es que un bebé utilice pañales durante sus primeros años de vida o que una persona mayor también los necesite»; así que proponía una rebaja fiscal para los productos de higiene íntima femenina, la llamada 'tasa rosa' que, ahora en este departamento del Gobierno, ha pasado a ser 'morada'.

Noticias relacionadas Igualdad urge la rebaja fiscal para productos femeninos por «los efectos de la vacuna del Covid en la regla» Ángela Rodríguez ha repetido hoy el discurso, al desgranar las partidas presupuestarias de este ministerio para 2022, que han engordado de un año a otro en esta área del Gobierno más de un 14,4%, hasta alcanzar los 525 millones de euros. Desde la oposición recuerdan que ese presupuesto ha crecido un 30% solo para asesores y nuevos cargos, entre los que se encuentran tres personas con causas resueltas (condena) o pendientes con la Justicia (investigados por malversación): Celia Mayer, Isabel Serra y Carlos Sánchez Matos. La nueva secretaria de Estado de Igualdad, a la que se conoce por su nombre gallego Anxela Rodríguez, y más por su alias 'Pam', dijo la pasada semana que las «menstruaciones difíciles tenían que ser motivo de baja laboral». Un mensaje que muchas mujeres no tardan en corear, por el dolor que ocasiona el periodo, aunque no encuentra justificación en el ámbito del empresariado ni la Administración. Aquí estamos las transfeministas.

Y #MananaEsLey 🏳️‍⚧️🌈🔥 pic.twitter.com/meUhLqP9Lo — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) June 28, 2021 Pero este martes 26 de octubre, ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, 'Pam' también ha esbozado que una de las razones por las que la bajada de impuestos a los productos de higiene femenina y menstrual (desde cuchillas hasta compresas o tampones) debe ser que la vacuna del Covid ha afectado a la regla de muchas mujeres, pese a haber pasado meses desde que la mayoría de las mujeres en edad de menstruar se han puesto las dos dosis. El mejor de los estudios ginecológicos realizados barajó que las dosis habían trastocado el periodo a cientos de mujeres, aunque siempre con efectos leves y, sobre todo, pasajeros pasado un tiempo de la segunda dosis de las vacunas de ARN mensajero. En todo caso, esos desajustes hormonales, que en la mayoría de las consultas ginecológicas se tradujeron en sangrados un poco más abundantes o ligeros retrasos e incluso algunas percibieron leves cambios en las mamas, no se han incluido todavía como 'efectos secundarios' de la inoculación contra el coronavirus. No se ha demostrado aún que exista relación directa entre estas circunstancias y los inyectables, aunque sí hay varios estudios en marcha en Estados Unidos y Reino Unido. En nuestro país, entre otros, la Universidad de Granada investiga desde el pasado verano el posible impacto que podría tener la vacunación que nos protege del SARS-CoV-2 en el ciclo menstrual. Según dijo el propio Ministerio de Sanidad en España, algo que contradice ahora en parte Igualdad, «no pueden considerarse reacciones adversas, sino problemas de salud que han ocurrido en asociación temporal con la vacuna». La secretaria de Estado también ha acusado hoy a las dirigentes de la derecha de llevar dormidas 40 años y haber despertado en una nueva era, incluso de «ejercer la violencia institucional» a las políticas de Vox; así como ha abierto la espita que ya dejó caer Isabel Celaá en su día siendo ministra de Educación al aseverar que los hijos no son de sus padres, sino del Estado. Este martes, 'Pam' Rodríguez, ha abundado en que las mujeres, cuando tienen a un hijo en edad escolar que enferma, sus cuidados y su protección son «responsabilidad del Estado, no de dejarlo a las abuelas». Lo cierto es que la nueva número dos de Igualdad ha sido objeto de más de una polémica tras algunas propuestas y rifirrafes que pronto se han hecho virales. Su enfrentamiento más sonado se produjo en Galicia, con su némesis interna en las filas regionales de Podemos, Carmen Santos : en 2016 se filtró que habría llamado «puta coja» en un chat privado entre dirigentes a Santos, un gesto de poca 'sororidad' política entre mujeres. Según ese chat, Rodríguez encabezaba la corriente errejonista, mientras que Santos lideraba la pablista, dos puntales de Podemos que curiosamente se encuentran ahora fuera de las filas moradas. La dirigente pontevedresa fue después diputada en las Cortes por Pontevedra entre 2018 y 2019. Resulta una paradoja para algunas que la secretaria de Estado de Igualdad, que debe representar con voz a todas las mujeres, tache a personas que opinan de desigual modo de 'terfas'. Lo hizo a través de otro tuit, una perla para alguien que percibe un sueldo público de 72.768,56 euros brutos al año como secretaria de Estado: «Terfas, no me escribáis para intentar convencerme de que las personas LGTBI estamos equivocadas o somos culpables. No voy a dejar de ser bisexual ni de defender mis derechos. No son argumentos racionales los vuestros, son narrativas que validan los discursos de odio. BLOCK». Activistas como Laura Redondo emprendieron pronto la campaña #PamFueradeIgualdad y repelieron esas manifestaciones: «Terfas es como decir 'feminazis' o 'zorras'. Que una representante pública tenga esa misoginia interiorizada es brutal». Misoginia en defensa de la igualdad son cosas realmente antagónicas a juicio de muchas mujeres que secundaron ese hashtag en Twitter. Terfas, no me escribáis para intentar convencerme de que las personas LGTBI estamos equivocadas o somos culpables. No voy a dejar de ser bisexual ni de defender mis derechos.

No son argumentos racionales los vuestros, son narrativas que validan los discursos de odio. BLOCK. — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) July 22, 2021 En sus declaraciones públicas, Rodríguez, que tiene 32 años, se ha definido como bisexual y transfeminista. Su tuit en la celebración del Día del Orgullo de este año lo dejó meridiano: «Aquí estamos las transfeministas. Bolleras con pene, bolleras con vagina , hay muchas más bolleras de las que te imaginas. Feliz Orgullo, amigues. Y mañana es Ley». La defensa de la autodeterminación de género ha sido un duro punto en liza entre PSOE y Unidas Podemos en la primera parte de la legislatura de coalición. Con Rodríguez, se impone la visión transfeminista ('queer', sin sexo, o revolución del 'brilli-brilli' como la denominan en ocasiones) en contra de la corriente clásica del feminismo ue defienden históricas socialistas y que personificó durante los últimos meses la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo . La más conocida como 'Pam' sustituye a la periodista andaluza Noelia Vera, que dejó el pasado mes la política activa por «asuntos personales», muy arropada por todos los dirigentes de Unidas Podemos. Rodríguez, que ejercía como asesora de Irene Montero y ha trabajado para auspiciar los proyectos de leyes tan controvertidas como la 'ley Trans' y la 'ley del solo sí es sí', intervino este año en el documental de Rocío Carrasco emitido en Mediaset. Lo hizo 'de parte' y no todo el mundo vio en esa injerencia política en un tema tan delicado, que enfrenta a la hija de Rocío Jurado con su exmarido, Antonio David Flores, un buen gesto. Para secundarla, otros miembros del Ministerio de Igualdad, como la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la juez Victoria Rosell, también participaron en alguno de los programas en los que se emitían los capítulos de la serie biográfica.

