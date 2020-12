Periodismo contra los prejuicios en la relación entre Europa y China El Foro de Cooperación de Medios «Socios Europeos» plantea fortalecer el diálogo y acabar con los estereotipos

«Creemos firmemente que no hay invierno que no se pueda pasar. Siempre que apostemos por la ciencia en detrimento de los rumores, por la cooperación contra el distanciamiento, la comprensión para reemplazar el prejuicio y la confianza para reemplazar el miedo, marcaremos el comienzo de la calidez de la primavera». Son palabras de Shen Haixiong, director y editor en jefe de China Central Radio and Televisión, en su intervención en el Foro de Cooperación de Medios «Socios Europeos» celebrado este mes en la sede central de Radio y Televisión de China. El también Viceministro del Departamento Central de Propaganda defendió la adhesión al multilateralismo, el fortalecimiento del diálogo y los intercambios y la construcción de una asociación de medios China-UE ante representantes de 25 medios de comunicación de 16 países.

Haixiong sugirió tres ideas para la cooperación de los medios entre China y Europa: el conocimiento sobre el terreno de ambas realidades, el intercambio de profesionales de los medios y el fortalecimiento de mecanismos de cooperación.

El presidente de Reuters, Michael Friedenberg, abundó en la misma idea. «Debemos reconocer la importancia de la cooperación en el ecosistema de los nuevos medios. Podemos utilizar la cooperación de noticias, las alianzas industriales, las nuevas oportunidades comerciales, las plataformas de intercambio de contenido. Toda nuestra industria enfrenta los mismos problemas. Espero que podamos trabajar juntos para establecer alianzas estratégicas que aseguren que todas las instituciones puedan mantenerse al día».

Michael Pieters, director ejecutivo de Euronews, enfatizó los problemas comunes que enfrentan China y Europa. Reflexionó que si bien China y Europa tienen culturas, tradiciones y formas de pensar diferentes, están conectadas, y aseguró que Euronews cooperará con la Oficina de Planificación de la Comunicación Internacional de la Radio y Televisión Central de China para producir contenido sobre las relaciones económicas y comerciales China-UE, lo que incluye centrarse en las nuevas tendencias del turismo cultural y profundizar los intercambios entre los dos países.

Teng Yunping, presidente de China Global Broadcasting and Television y presidente de la Agencia Internacional de Noticias de Video, y Adrián Wells, director general de la European News Exchange Alliance, firmaron el «Memorando de Cooperación Estratégica» en línea, lanzando oficialmente el mecanismo de cooperación de «Socios Europeos» para intercambiar noticias, compartir reporteros en el extranjero, organizar foros de medios, etc.

Con el fin de discutir en profundidad cómo los medios chinos y europeos pueden desempeñar el papel de mejorar la confianza mutua, profundizar la cooperación y promover resultados beneficiosos para todos, el foro estableció especialmente una sesión de diálogo en la nube de medios China-Europa, con representantes de la Radio y Televisión Central de China y representantes de organizaciones de medios europeos.

Wang Lu, subdirector del English Global Program Center of CCTV, dijo que el multilateralismo y la globalización son temas de interés común para China y la UE. «China y la UE tienen buenas relaciones económicas y comerciales y una cooperación muy amplia en materia de recuperación económica, desarrollo verde, economía digital y atención médica. Los medios de comunicación juegan un papel indispensable en la difusión oportuna de información correcta y veraz, reduciendo malentendidos y promoviendo intercambios, por lo que debemos prestar más atención a cómo mejorar la confianza y el consenso mutuos».

Adrian Wells, gerente general de la European News Exchange Alliance, señaló que «la responsabilidad los medios es comunicarse y cooperar entre sí». Cree que los medios occidentales recurren a veces a estereotipos para describir a China, pero ignoran detalles y desarrollos, como a la viceversa ocurre en China. «Un buen mecanismo anti-epidemia en respuesta a la epidemia puede ser contar una mejor cualquier historia».

David Wigham, director de noticias de la estación de televisión alemana RTL Group NTV, defendió que es necesario brindar a las audiencias información útil y real, y transmitir al público los intereses comunes de China y Europa, así como los riesgos y desafíos que enfrentan. Hizo hincapié en que los medios chinos y europeos deben mantener una buena comunicación.

«El papel de los medios de comunicación es proporcionar las opiniones y noticias de todas las partes de manera equilibrada y mejorar continuamente el entendimiento mutuo entre los países durante la discusión», argumentó Eric Kramer, subdirector del canal de noticias Francia 24 horas.

Oscar Campillo, Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vocento Media Group de España, apostó por la necesidad de eliminar los estereotipos y entregar información veraz al público.

Todos los participantes coincidieron en los medios de comunicación pueden desempeñar un papel más relevante en la mejora de la confianza mutua y para profundizar en la cooperación. No en vano 2020 marca el 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la UE. El presidente chino, Xi Jinping, señaló en la reunión telemática entre los líderes de China, Alemania y Europa en septiembre que las relaciones China-UE deben tener «cuatro persistencias»: defender la coexistencia pacífica, defender la cooperación abierta, defender el multilateralismo y defender el diálogo y la consulta.