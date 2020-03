Así responde el sector a las acusaciones de Defensa «Perdone señora ministra, pero esta residencia no es nigún mortuorio» El sector se rebela contra la acusación de Robles porque «criminaliza» a todos los centros

En las residencias de mayores «hasta los cadáveres esperan su turno en la cola». Así describe una enfermera de una residencia de mayores en Alcalá de Henares (Madrid) la situación dramática que afronta el sector estos días y la disciplina militar que están aplicando, a las órdenes de Sanidad. Casi sin medios, reconoce que se ven humanamente sobrepasados cuando el patógeno entra en sus cuatro paredes. Ella no se atreve a valorar las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el lunes en televisión al soltar la bomba de que los soldados habían encontrado cadáveresacumulados en los centros y ancianos en estado de abandono cuando completaban las labores de desinfección que ayer llevaron a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a hasta 300 residencias del país.

Sí lo hace Inma. Trabaja en la residencia de Usera (distrito de Madrid), que gestiona la empresa Quavitae (Domusvi Residencias) y que las palabras de la ministra Robles ha puesto directamente en el disparadero. Esta trabajadora evidencia el «gravísimo» perjuicio que se está causando a las plantillas, muchas de ellas diezmadas también por la infección. «Ha sentado como un jarro de agua fría. Llevo cogiendo el teléfono desde las 8.00 de la mañana a familiares que llaman desesperados, con toda la razón, porque parece, señora ministra, que aquí tengamos un mortuorio. Cuando he salido a la calle, me he encontrado con los reporteros y yo no soy Alejandro Sanz», exclama con gran pesar. A pesar de la ironía que emplea, Inma lo dice casi llorando.

Los servicios funerarios están colapsados y el fin de semana se retrasaron casi un día en retirar los cuerpos en Madrid

Explota en rabia después de que un recepcionista de la residencia haya contado en una emisora de radio que murieron dos ancianos en el centro, y que no se trasladaron los cadáveres a tiempo. «Es una verdad a medias –reniega Inma–». Cierto es que un anciano murió por coronavirus en el centro madrileño el sábado a mediodía, se le aisló en una habitación como prevé el protocolo –para evitar contagios– y se avisó a los servicios funerarios, que no pudieron recoger el cadáver hasta el domingo, debido al gran volumen de trabajo que ha desbordado a todas las funerarias en Madrid, asintió el secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (Aeste), Jesús Cubero.

Como ayer publicó este diario, los empleados de la funeraria tienen que llegar provistos de la protección necesaria, sellar el cadáver y trasladarlo, lo que obliga al personal de las residencias a no tocarlos mientras se mantienen en un túmulo o nevera refrigerado. En otras ciudades, la maniobra se produce en pocas horas; en Madrid se está tardando un plazo de 24 horas, incluso algo más. «¿Pero no sabéis cómo están los servicios en Madrid o qué? Estamos siguiendo el pliego a rajatabla. Estoy indignada, se está criminalizando a todos el sector», contesta Inma, que ve imprudente que se ignore que en la mayoría de los centros se está cumpliendo escrupulosamente el protocolo dado para evitar la infección tras los decesos.

En la Comunidad de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales comunicó ayer el refuerzo con más de 800 nuevos contratos del personal de estos centros de mayores, informa Sara Medialdea.

Los peor tratados

Sí es cierto que en los centros de la tercera edad se acumulan los positivos, también las muertes, en centros de la tercera edad, por ser la población a la que peor está tratando el virus. Por ello y para evitar más denuncias, ayer el Ministerio de Sanidad se dotó de una nueva orden por las que las residencias de mayores que se encuentren en problemas para trasladar los cadáveres deberán pedir ayuda de inmediato a sus respectivas consejerías autonómicas. Si no pueden gestionar adecuadamente la conservación y retirada de los cadáveres por la acumulación o por la ausencia de servicios funerarios disposibles, reza la orden publicada ayer mismo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), darán la voz de alarma. Asimismo, lo harán si no pueden cubrir con sus medios personales o materiales las normas de aislamiento y de integridad para los ancianos. En la misma orden gubernamental se recoge la obligación de que todas las zonas comunes de las residencias sean clausuradas, comedor, patios, jardines...; una situación que se mantendrá mientras persista el escenario actual.

Por último, queda explicitado que los gobiernos regionales tendrán capacidad para intervenir centros privados y la Inspección de Sanidad supervisará su funcionamiento en todo momento y sin necesidad de previo aviso.

Cubero subraya el enorme daño que se está haciendo a un sector con cientos de centros en España. En concreto, la patronal que encabeza engloba 400 y 230 centros de día. Para el secretario general de Aeste, la ministra estuvo desafortunada por el «alarmismo innecesario» y precipitado que crearon sus palabras, ayer refrendadas por el jefe del Estado Mayor de la Defensa,el general Miguel Ángel Villarroya, que tampoco explicitó a cuántas afecta ni en qué lugares y lo dejó en manos de la investigación abierta desde el lunes por la Fiscalía General del Estado.

«Se ha extendido una mancha a todo un sector cuando no es esa la situación de máximo estrés en la que se están desempeñando las plantillas», muchas veces precarizadas. Inma pide entre lágrimas que les ayuden a recuperar la dignidad que tiene su labor. Cubero conviene que «si ha habido algún caso donde no se ha actuado de forma diligente, es obligación de cualquier autoridad denunciarlo y que el peso de la ley caiga sobre ellos, pero no es la norma habitual». «Si la ministra quiere ser de utilidad, tiene dónde trabajar, por ejemplo, las pruebas rápidas de detección del virus que siguen sin llegar a nuestros profesionales», reta.