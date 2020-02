Garea, tras ser destituido por Sánchez como presidente de EFE: «No es una agencia de noticias del Gobierno» La periodista Gabriela Cañas será la nueva presidenta de la agencia pública a petición del Ejecutivo La decisión se la comunicó el pasado sábado el secretario de Estado, Miguel Ángel Oliver

Nombrado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez en julio de 2018, éste, en el nuevo gobierno en coalición constituido con Unidas Podemos, lo destituye. Se trata del hasta ahora presidente de la Agencia EFE, Fernando Garea, quien dejará de serlo en los próximos días, tal como ha anunciado a los trabajadores de la misma a través de la intranet de la misma.

La nueva directora de la agencia pública será, a propuesta del Gobierno, la periodista y escritora, Gabriela Cañas (Cuenca, 63 años). Se convierte así en la primera mujer en presidir EFE en sus ochenta años de historia. «La consolidación y modernización de EFE para seguir siendo una agencia de referencia a nivel nacional e internacional será una de las prioridades de la futura presidenta», justifican desde el Ejecutivo.

La decisión, según explica Garea en el mensaje remitido a la plantilla esta mañana, se la comunicó el pasado sábado el secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver. Este, en el comunicado que ha enviado a los trabajadores, indica textualmente:

«El secretario de Estado de Comunicación me trasladó la decisión del presidente del Gobierno de proceder a mi destitución como presidente de la Agencia EFE. A partir de ese momento y hasta que se nombre oficialmente al sustituto o sustituta permaneceré al frente de la agencia, pero sin tomar decisiones más allá de las urgentes y de pura gestión diaria de la compañía.

Además, he dado orden para elaborar informes sobre la situación económica, la de personal, la jurídica, la de redacción y la comercial para su entrega al próximo presidente de EFE».

Tras destacar el proceso de «cambio radical» que puso en marcha «viendo el ejemplo de las agencias internacionales con cambios para adaptar la redacción y, sobre todo, con proyectos diferentes que cumplan el objetivo básico de la diversificación de la agencia».

«Ni siquiera es una agencia oficial»

En su mensaje de despedida, destaca la labor de los empleados, que «son los que tienen interiorizado el llamado estilo EFE que mezcla precisión, rigor, credibilidad, neutralidad y pluralidad. Los que tienen muy claro, ellos sí, que una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno. Repito y subrayo porque es oportuno: nos enseñan que «una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial». Y subraya: «En esta despedida, me reafirmo, en que, como dice el Estatuto de la Redacción: «EFE es propiedad de la sociedad en su conjunto».

En su escrito, Garea asevera: «Creo de justicia que los trabajadores y trabajadoras de EFE seáis los primeros en conocer una noticia que os afecta directamente y que la conozcáis por mí. Por supuesto, quiero daros gracias por vuestra dedicación y trabajo en estos 19 meses y pediros disculpas por aquellas decisiones que no hayáis compartido y por la incertidumbre creada en este periodo de cambio».

Garea accedió a la presidencia de Efe en 2018, propuesto por el gobierno de Sánchez, el que ahora le destituye. Procedía de El Confidencial, donde había recalado unos meses atrás después de su salida de El País. También estuvo en El Público y en El Mundo, en donde formó parte de los equipos fundacionales. Madrileño y especializado en la crónica parlamentaria, comenzó su andadura profesional en Diario 16.