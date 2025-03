Pedro Alonso: «Contar con una vacuna de la malaria es un pequeño milagro»

El investigador Pedro Alonso pide tiempo para tomar un café y un paracetamol antes de charlar con ABC . Son las ocho de la mañana, el día después de una jornada histórica en la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha respaldado ... por primera vez una vacuna contra la malaria. Y el miércoles por la noche, Alonso tenía motivos para celebrarlo con su equipo . La ciencia llevaba cien años persiguiéndola y él ha pasado más de dos décadas de su vida profesional involucrado en su desarrollo. Primero, en el Centro de Investigación en Salud de Manhiça, en Mozambique y, durante los últimos años, como director del Programa Mundial de Malaria de la OMS. La eficacia de Mosquirix, de la farmacéutica GlaxoSmithKline, roza solo el 40%, pero su inoculación a gran escala salvará cientos de miles de vidas cada año.

El Covid nos ha malacostumbrado. Hemos asistido a la capacidad de la ciencia para desarrollar vacunas eficaces contra un virus nuevo. ¿Por qué se ha tardado tanto contra la malaria?

La pandemia ha demostrado el enorme poder de la ciencia y lo que se consigue cuando el mundo se moviliza. En cuestión de meses, se obtuvieron 20.000 millones de dólares para encontrar un remedio contra el Covid, mientras que en esta vacuna de la malaria no se ha llegado a los mil millones en 30 años. Más allá de los recursos, nos enfrentamos a un organismo mucho más complejo con una financiación menor. El virus del Covid es un patógeno muy sencillo a diferencia del ‘Plasmodium falciparum’, el parásito que causa la malaria. Comparar un virus con este parásito es como comparar la tecnología de una bicicleta con la de una lanzadera espacial. En realidad, contar ya con una primera generación de vacunas que puede salvar millones de vida es un pequeño milagro.

La farmacéutica GSK se comprometió a venderla a bajo coste. ¿Cuánto costará?

Nuestra estimación es que se venderá a unos 4-5 dólares por dosis (se necesitan cuatro dosis por niño), con la esperanza clara de que en cuanto se optimice su producción pueda bajar su precio.

Desde que se emprendió la investigación de la vacuna han pasado treinta años. ¿Hubo momentos en los que fracasaría?

Sí, hubo muchos momentos malos en los que pensamos que la vacuna nunca vería la luz. Tuvimos problemas de financiación y nos costó convencer de que un fármaco con un 40% de eficacia merecía aprobarse y utilizarse a gran escala. Se tiene la sensación de que si una vacuna no tiene un 90% de protección no es eficaz. Hemos cambiado el paradigma con datos, demostrando que se puede evitar mucho sufrimiento. Solo en 2019 la malaria causó 409.000 muertes y dejó 200 millones de enfermos críticos. Si esas cifras se reducen al 40%, ¿quién se atreve a decir que 80 millones menos de enfermos al año es poco? Su potencial es enorme. Nos tenemos que quedar con el éxito que supone contar con una vacuna que ayuda a luchar contra la malaria en un momento crítico y que abre la puerta a mejorar con una nueva generación de vacunas. No solo es la primera vacuna contra la malaria, es la primera que es eficaz contra una enfermedad parasitaria y confío en que genere un efecto llamada y revitalice la investigación en la lucha contra otras infecciones parasitarias.

En una fase de los ensayos clínicos surgieron casos de meningitis entre los niños inmunizados. ¿Estuvo a punto de frenar la investigación?

No. Debo confesar que siempre tuvimos la sospecha de que fue una asociación fortuita, no creíamos que hubiera una relación de casualidad y así lo demostramos. Aunque, evidentemente, no se ignoró y se investigó. Sin embargo, no fue ese el peor bache. En 2015 cuando obtuvimos los resultados del ensayo en fase III y vimos el porcentaje de eficacia, se generó una falsa impresión de que la vacuna no sería necesaria. Que quizá bastaría con utilizar otras herramientas para frenar la malaria, como la utilización de mosquiteras impregnadas con insecticida. Fue uno de los momentos en los que la vacuna Mosquirix estuvo a punto de morir . Recuerdo conversaciones en la OMS con la comunidad científica internacional en la que nos preguntábamos si debíamos abandonar un producto imperfecto y la respuesta fue «no, no podemos». Pero no fue fácil montar programas pilotos y conseguir financiación. Los países africanos más afectados fueron los primeros en decir que querían seguir adelante.

Alonso, director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, durante uno de los ensayos en Mozambique ABC

¿Qué impacto tendrá el uso de medidas barrera como las mosquiteras más la vacunación?

La suma de todas las medidas no nos pone en situación de riesgo cero pero tendrá un impacto enorme, sin duda. Aunque seamos claros, la próxima batalla será la financiación: cómo generar los recursos necesarios para proporcionar entre 80 y 90 millones de dosis al año. Actualmente, la capacidad de producción es de 15 millones al año . Es un momento para la solidaridad internacional, para no defraudar a las poblaciones más vulnerables con un fármaco que salvará decenas de miles de vidas en el África subsahariana. Sería un terrible fracaso de todos nosotros.

Mosquirix es la primera, pero no será la última. Hay varios proyectos en marcha, incluido uno con la misma tecnología de ARN con la que ahora se combate el Covid. ¿Es optimista?

Sí, BioNTech anunció hace unos meses el comienzo del desarrollo acelerado de un programa de investigación. Estamos en contacto con ellos y extraordinariamente esperanzados. Pero en ciencia sabemos que el desarrollo de un nuevo medicamento es un largo camino y hemos aprendido a esperar hasta que se obtienen los datos.