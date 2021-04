«El patriarcado es un cliché vacío de contenido» María Fernández-Miranda es subdirectora de 'Cosmopolitan'

Salvador Sostres Actualizado: 04/04/2021 02:17h

¿Qué es una mujer si no una madre?

Puede ser muchas cosas: esposa, hija, profesional o simplemente mujer.

Hoy es Domingo de Resurrección. Si no somos padres, ¿qué resucita?

A veces lo pienso. Y me pesa. Pero la trascendencia no se alcanza únicamente a través de la paternidad. No sólo cuidan los que tienen hijos: la Madre Teresa de Calcuta no los tuvo.

Pero usted escribió el libro ‘No madres’ como una reivindicación.

Lo único que yo quiero reivindicar es la libertad de las mujeres para elegir si quieren o no ser madres. Y que, cuando no lo son, no se las haga de menos por ello. Yo intenté ser madre y no pude por una enfermedad.

Vaya, lo siento.