El pasaporte de inmunidad reconocerá solo las vacunas avaladas en Europa

La propuesta de pasaporte para las personas vacunadas que prepara el ejecutivo comunitario y que ha de ser presentada el próximo miércoles solo reconocerá las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). La Comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, se lo explicó ... ayer a sus colegas de los países miembros que celebraron un consejo de ministros telemático y en el que adelantó algunos de los detalles de este proyecto que avanza a pesar de las reticencias iniciales de varios gobiernos. El documento incluirá también información sobre los test de antígenos y las PCR negativas o presencia de anticuerpos. Podrá ser física, es decir, en papel, o en formato digital, pero no será la llave absoluta para la movilidad, porque seguirá habiendo cuarentenas y pruebas PCR allí donde las condiciones epidemiológicas lo requieran. De todos modos, aún no está claro cuáles serán las puertas concretas que abrirá ese certificado.

«Lo que vamos a presentar la semana que viene es una propuesta de certificado digital q ue va a permitir que se reduzcan o supriman algunas de las restricciones actuales. Incluirá cosas como el resultado negativo en test de antígenos, la presencia de anticuerpos o la administración de alguna de las vacunas reconocidas por la EMA, lo que vendrá muy bien para mejorar la libre circulación» aseguró la comisria. Esencialmente lo que certificará ese 'pase verde' es que «uno no entraña riesgo de contagio o es muy bajo. Lo que deseamos es que se apruebe cuanto antes esa propuesta», dijo ayer Johansson después del Consejo de Ministros de Interior.

En marcha para el verano

La propuesta que anunció la presidenta de la Comisión y que elabora también el comisario de Justicia Didier Reynders será probablemente aprobada en la reunión del Colegio de Comisarios el día 17 y después serán los países los que tendrán que decidir si la aceptan junto con el Parlamento Europeo. La idea que maneja la Comisión es que pueda llegar a estar en marcha antes del verano, para c ontribuir a la recuperación del turismo.

Reynders habría insistido en reconocer que si por un lado los estados miembros tienen la potestad de optar por distribuir entre sus ciudadanos vacunas alternativas, en ese caso no tendrían acceso al llamado ‘Pase verde’ porque esos productos no han pasado el control de calidad comunitarios. Es decir, por ahora se aceptarán las cuatro ya autorizadas, las de Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna y Johnson&Johnson. Aquellos europeos que hayan recibido solamente vacunas de Rusia o China no pueden optar al pasaporte de vacuna.

Ese ‘pase verde’ tampoco será de duración ilimitada, sino que perderá su vigencia cuando se considere que ha terminado la pandemia. La mayor preocupación del comisario de Justicia es que el diseño de este documento respete la legislación sobre protección de datos y evite posibles discriminaciones. Existe la convicción de que la utilización de ese salvoconducto no podrá extenderse antes de que las vacunas se hayan generalizado y estén disponibles para todos aquellos que lo deseen.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha declarado anteriormente que sería técnicamente posible desarrollar un documento de este tipo en unos tres meses utilizando datos que indiquen si una persona ha sido vacunada, ha dado negativo en las pruebas o es inmune.

Los países del sur de Europa que dependen del turismo , como Grecia, España y Portugal, apoyan este sistema, pero sus socios del norte de la UE, como Francia, mantienen ciertas reservas sobre si estos certificados funcionarían. El excomisario y expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha publicado en redes sociales que es «absolutamente partidario de establecer el pasaporte de vacunas para que los ciudadanos europeos comiencen a moverse de nuevo, no solo por el turismo en el sentido tradicional, sino también por trabajo».

Movilidad laboral

La comisaria reconoció que hay millones de ciudadanos «que se sienten decepcionados» por las restricciones a la movilidad y recordó que Ryenders ha enviado cartas de apercibimiento a países que aplican medidas que la Comisión considera desproporcionada. Johanssen pidió a los ministros del Interior que sean sensibles con los movimientos de los trabajadores transfronterizos y con los conductores de camiones, «cuya tasa de contagiosidad es muy baja y sin embargo se encargan de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y la cadena de suministro».