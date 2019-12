¿Qué ha pasado hoy en la Cumbre del Clima? En la segunda jornada de la COP25, organismos internacionales como la OMM y la OMS han presentado datos científicos poco esperanzadores como el significativo aumento de la temperatura del planeta

Por si no lo sabíamos, vamos mal, muy mal. Esta segunda jornada de la COP25, en la que la zona azul la ha tomado importantes organismos internacionales como la OMM y la OMS, que han presentado datos científicos poco esperanzadores como el significativo aumento de la temperatura del planeta o los siete millones de muertes al año como consecuencia de la contaminación.

Década negra de la crisis climática

A primera hora de la mañana, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentaba su informe anual sobre el estado del clima: cerramos 2019 con una década de calor global excepcional, pérdida de hielo y récord de aumento del nivel del mar, como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero fruto de las actividades humanas. Petteri Taalas, secretario general de la OMM, levantaba la vista del informe y, por encima de sus gafas, miraba a los presentes: «Nos estamos dirigiendo a un aumento de más de tres grados a final de siglo. Estamos muy lejos de cumplir el objetivo del Acuerdo de París» y lo que es peor, de no tomarse medidas urgentes, «el retrato no va a cambiar».

La media de la temperatura ha estado 1,1 grados centígrados por encima del período preindustrial. Estamos hablando de la década más cálida desde que se tienen registros y todo apunta a que este año que acaba será el segundo o tercero más caluroso. Además, la OMM alerta de que las concentraciones de gases de dióxido de carbono, que permanecen durante siglos en la atmósfera alimentando el cambio climático, alcanzaron un nivel récord de 407,8 partes por millón el pasado año, y han continuado aumentando en 2019. Taalas advertía que el camino que llevamos no permitirá que el calentamiento se quede dentro de los márgenes de seguridad (entre los 1,5 y 2 grados) lo que tendrá serias consecuencias para la humanidad.

El aumento de temperatura y un nivel de acidificación del agua que ha crecido un 26% desde el inicio de la era industrial

Entre los efectos más evidentes de este calentamiento se encuentra el aumento del nivel del mar que, desde el inicio en 1993 de las mediciones por satélite, se ha acelerado como resultado del derretimiento de las capas de hielo en la Antártida y Groenlandia. «Los océanos están pagando un alto precio que está dañando los ecosistemas marinos», señala la OMM: aumento de temperatura y un nivel de acidificación del agua que ha crecido un 26% desde el inicio de la era industrial.

Pero la temperatura no es el único indicador de esta crisis climática, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos es otra de las grandes consecuencias. Ciclones, incendios, inundaciones, como las que se han vivido en Estados Unidos, el norte de Rusia, Canadá o el suroeste de Asia. Las sequías que han golpeado al sudeste asiático y suroeste del Pacífico o las olas de calor que durante 2019 ha vivido Europa. Fenómenos, todos ellos, que tienen efectos sobre la salud humana. Taalas concluía que es necesario alcanzar las emisiones cero en 2050, objetivo para el que «el nivel de ambición tiene que ser mayor».

Salud, sin recursos financieros

El informe que vino después por parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) continuó dibujando un complicado escenario donde la mayoría de los estados no protegen a su población de los efectos del cambio climático: solo el 38% de los 101 analizados dispone de una estrategia nacional en materia de salud frente a las consecuencias del calentamiento global. «El cambio climático no es sólo una factura que tendrán que pagar las futuras generaciones, sino que ya lo estamos pagando con las consecuencias que tiene en la salud de las personas», declaró el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Es un imperativo moral que los países dispongan de recursos financieros para luchar contra el cambio climático y salvaguardar así la salud actual y futura de sus ciudadanos», añadió.

El estudio evidencia que los riesgos más comunes se encuentran en el estrés térmico, las lesiones o la muerte causados por los fenómenos meteorológicos extremos de los que hablaba la OMM, y la transmisión de algunas enfermedades como el cólera, el dengue o la malaria. Frente a esto, los gobiernos no han logrado asignar los recursos humanos o financieros para proteger la salud de sus ciudadanos. Los sectores que más influyen el cambio climático y la contaminación son el transporte, la producción de electricidad o la energía doméstica.

La OMS advierte de que si no se frena el cambio climático, la mortalidad será brutal

La directora del departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, María Neira, insistió en que «para que el Acuerdo de París sea un instrumento eficaz en la protección de la salud de las personas habría que tener, sistemáticamente, en cuenta la salud en la atribución de presupuestos a nivel nacional» y dejó claro que «si la salud fuese tenida en cuenta, el Acuerdo de París se convertirá en el más importante del siglo sobre este tema». La OMS advierte de que si no se frena el cambio climático, la mortalidad será brutal.

Antorcha climática

A primera hora la expectación en la zona verde se concentraba en el acto «No Planet B» organizado por el gobierno de Chile, al que iba a acudir el exgobernador de California y actor, Arnold Schwarzenegger, quien finalmente no ha podido acudir debido a las fuertes tormentas que se han registrado y que le han impedido volar. Durante el acto, el secretario general del CC35, Sebastián Navarro y la presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, ensalzaban el papel de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático. Y lo hacían recibiendo de manos de la activista chilena Julieta Martínez una antorcha. «Es la llama de la fuerza de la juventud, el motor de exigencia y transformación hacia los líderes del mundo. Tenemos que ser capaces de reaccionar y aumentar nuestra acción concreta para poder tener un mundo que heredar a la futura generación», sentenció Schimdt.

Iglús de contaminación

También en la zona verde han tenido lugar multitud de conferencias y eventos. Los visitantes han podido experimentar la sensación de algunas de las ciudades más contaminadas del mundo gracias a un iglú que simulaba los niveles de polución que en ellas respiran sus ciudadanos. Entre algunas de las muchas actividades, SEOBirdlife ha debatido sobre la ley de cambio climático que haría falta a la comunidad científica, el CIEMAT ha insistido en la contaminación atmosférica, WWF ha promovido un debate sobre la regulación de los mercados de carbono, Fridays for Future ha leído su manifiesto por el clima y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, junto a Andrés Couve, su homónimo chileno, han mostrado las novedades del espacio Innovación y Ciencia de Chile.

Opciones para los océanos

A última hora de la tarde, y en el Museo Thyssen-Bormemisza, se ha presentado el informe «Ocean for climate», realizado por Because the Ocean. En el acto han intervenido el Ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, el príncipe Alberto de Mónaco, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt y la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera. El informe presenta toda una batería de medidas y opciones diferentes para cada país, encaminada a que los países firmantes del Acuerdo de París aumenten la ambición climática y se encaminen a la reducción de emisiones.