¿Qué ha pasado hoy en la Cumbre del Clima? los más de cincuenta jefes de estado que este lunes se reunían en la jornada inaugural de la Cumbre del Clima, que convierten a Madrid en centro de la lucha contra el cambio climático

En coches eléctricos han ido llegando a primera hora de la mañana los más de cincuenta jefes de estado que este lunes se reunían en la jornada inaugural de la Cumbre del Clima, que convierten a Madrid en centro de la lucha contra el cambio climático. Con la ausencia de líderes políticos como el francés Emmanuel Macron, la alemana Angela Merkel, el italiano Sergio Mattarella, el brasileño Bolsorano, el británico Boris Johnson, el chino Xi Jinping, el japonés Shinzo Abe, el ruso Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump, comenzaba una cumbre con falta de liderazgo internacional que complica alcanzar los objetivos propuestos.

Algo que, sin embargo, no preocupa al presidente Pedro Sánchez, que arremetía contra los negacionistas y señalaba que «hoy, por fortuna, sólo un puñado de fanáticos niega la evidencia. El tiempo ha probado que frente a los hechos alternativos que algunos invocan para negar la emergencia climática, no hay más alternativa que actuar con hechos, con actuaciones y tenemos los medios para hacerlo posible. La batalla contra la emergencia climática requiere de muchas cosas, requiere de coraje y determinación, sin duda alguna. Requiere solidaridad y liderazgo, también. Y requiere, sobre todo, de hechos: pasar de las palabras a la acción», sentenció.

Sánchez insistió en que «hay que ir más lejos y hacer las cosas más rápido»; y ha asegurado que «España está lista para dar un paso al frente»; y que va a incrementar la reducción de emisiones con mirada a llega a la cumbre de Glasgow, la sede de la próxima COP. Durante la jornada de este lunes, Sánchez ha señalado que se compromete a cumplir con tres ambiciosos objetivos: alcanzar la neutralidad climática en 2050, reducir una de cada tres toneladas de CO2 que se emite en la actualidad para 2030 e impulsar un Pacto Verde, con una transición justa centrada en las personas.

Sebastián Piñera, desde Chile

Desde Chile, el presidente Sebastian Piñera, que no ha podido acudir a la esta cita, agradecía a España a través de un video el haber acogido la COP25, así como su generosidad y comprensión con su país. Y fue claro: «Sabemos lo que necesitamos, tenemos la ciencia y tecnología para actuar. Llegó el tiempo de la acción», y mostró su deseo de que esta cumbre que se celebra en Madrid sea el salto hacia un planeta más sano.

La generación del avestruz

Durante el discurso inaugural, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, dejaba claro que el mundo tiene que elegir entre dos caminos, el de la capitulación o el de la esperanza, y lanzaba una pregunta: «¿Queremos ser recordados como la generación del avestruz, que se distrajo mientras el planeta ardía?» Guterres insistió en que el cambio climático no es ya un problema a largo plazo, y que «el punto de no retorno lo tenemos encima. Nuestra guerra con la naturaleza tiene que parar». Para ello reclamó una mayor ambición climática a los principales países emisores y, aunque su discurso fue duro, señaló que tenía la esperanza de que la COP25 logre acuerdos sobre el artículo 6 del Acuerdo de París, sobre el que todavía no se han alcanzado consensos y que establece mecanismos de cooperación para el intercambio entre países de cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero. Y afirmaba que no contempla otra opción que no sea la de un acuerdo. Convencido de que la economía verde es más rentable que la economía del pasado, reclamó el fin de los subsidios a los combustibles fósiles y que esas ayudas se destinen a las personas más necesitadas. Asimismo, ensalzó el compromiso de los jóvenes en la lucha contra la emergencia climática y lamentó que se esté poniendo en peligro su futuro.

Estados Unidos, dentro de la lucha, según Pelosi

A pesar de que el presidente Donald Trump activara a primeros de noviembre el proceso de salida del Acuerdo de París, en una reunión bilateral con Pedro Sánchez, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi ha señalado que su país sigue «comprometida con la resistencia climática».

Primera ley europea hacia la neutralidad climática

A pesar de que quedan muchos días por delante e importantes acuerdos por cerrar, en su primera cita como presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula Von der Leyen, anunciaba que el próximo mes de marzo presentará una ley europea que hará irreversible la transición climática. Una norma que apostará por potenciar una energía circular, limpia y asequible. Durante la reunión con el resto de líderes políticos ponía encima de la mesa un plan de inversiones, que llegará al billón de euros en los próximos diez años, para llevar a cabo una acción climática basada en la investigación, las nuevas tecnologías y la innovación. Y se propone la creación de un Fondo de Transición, que ha de incluir fondos privados y públicos, con financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Charles Michel, presidente del consejo europeo, dijo tener un claro objetivo: convertir a Europa en los campeones de la Transición Verde, siendo el primer continente neutral para el clima del planeta para 2050. Y en línea con Von der Leyen, señalaba que para 2050, «la mitad de la financiación del BEI se dedicará a la acción climática y la sostenibilidad medioambiental».

La sociedad civil en verde

Moda sostenible, realidad virtual contra el cambio climático, bicicletas que baten al tiempo que pedalean, danzas de los indígenas de la isla de Pascua… la zona verde de la Cumbre, el escenario con el que cuenta la sociedad civil para intercambiar conocimiento, ha estado animado desde primera hasta última hora del día. En ella, acciones y conferencias, como la ofrecida por los hermanos Roca, encargados de elaborar «La Tierra se agota», un menú con conciencia, que ha sido ofrecido como almuerzo a todos los jefes de estado.