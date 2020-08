ABC Actualizado: 21/08/2020 14:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, en un auto dictado por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián, ha declarado «nula de pleno derecho» la orden de la consejería de Sanidad publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el pasado miércoles, en la que se imponían nuevas limitaciones sociales y de la actividad económica relacionadas con el Covid-19, informa Adrián Delgado. Entre ellas la de prohibir fumar en la vía pública y en espacios públicos si no se puede respetar una distancia de 2 metros con las otras personas. Una medida que, pese a contar con el acuerdo del Ministerio de Sanidad –tal y como expresó el Ejecutivo regional– para para intentar frenar la expansión de la pandemia no está ajustada a Derecho según el magistrado por no enmarcarse en un estado de alarma ni haber sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado.

La decisión afecta solo a la Comunidad de Madrid, de manera que el resto de autonomías en las que estas nuevas medidas ya se aplican deberán seguir llevándolas a cabo mientras la justicia no diga lo contrario.

Fue el Ministerio de Sanidad el que la semana pasada acordó con las comunidades autónomas llevar a cabo más medidas para tratar de frenar el número de casos. Salvador Illa anunció que, entre las nuevas normas que se iban a imponer para luchar contra la pandemia, estaba la prohibición de fumar en las calles cuando no exista una distancia de dos metros o el cierre de los locales de ocio nocturno. Las comunidades han ido adoptando estas medidas durante estos días, por lo que la mayoría de territorios ya no permiten fumar, por ejemplo, en las terrazas de los bares.

Tras la decisión del juez la Comunidad de Madrid ha anunciado que solicitará una «urgente aclaración» al titular del juzgado. «Desde la comunidad autónoma manifestamos nuestro pleno respeto (al auto), pero a la vez estamos en contra respecto a su contenido. En primer lugar, porque entendemos que es confuso y como consecuencia de ello vamos a pedir una urgente aclaración del mismo», ha explicado en un auto remitido a los medios el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.