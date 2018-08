La pareja que devolvió la mochila con 6.700 euros de una familia china: «Creíamos que era dinero negro» Una pareja malagueña encontró el dinero en un parking de Granada y lo entregó a la Guardia Civil

José María Villalba / Ideal

Marina es una joven de 24 años, estudiante de Trabajo Social y Psicología en la universidad de Málaga, y enamorada de Granada... además de enamorada de su pareja, Arturo Cuéllar. Los dos terminaron de comer en el centro de la capital granadina el pasado lunes y se dirigieron al parking de San Agustín donde habían dejado el coche.

Su destino era regresar a Málaga después de pasar dos días en Granada. «Vamos a Granada con mucha frecuencia porque nos encanta». Cuando estaban intentando sacar el coche del aparcamiento, ella vio una mochila en el suelo. «Mi pareja me dijo que la cogiera, pero me dio miedo y le dije que no. Me insistió, bajé del coche y la cogí para ver que llevaba dentro. Cuando vimos el dinero, no nos lo creímos». La pareja sacó el coche del parking y ya en la Gran Vía volvieron a parar el coche para comprobar el contenido completo de la mochila. «Vimos cinco pasaportes, juguetes de niños pequeños y 6.700 euros repartidos en fajos de billetes. Nos asustamos bastante porque creímos que podría tratarse de dinero negro, no tuvimos intención en ningún momento de quedarnos con el dinero y por eso decidimos entregarlo en la Guardia Civil».

La pareja se dirigió a la Comandancia de Granada para hacer entrega de la mochila y allí esperaron a los dueños de la mochila. Un matrimonio chino con tres hijos.

