La OMS paraliza el ensayo del fármaco con el que se automedica Trump por sus riesgos

María Teresa Benítez de Lugo SEGUIR Corresponsal en Ginebra Actualizado: 25/05/2020 20:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy, en Ginebra, que el organismo cesará, de forma temporal, los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de Covid-19 ya que se ha detectado un mayor índice de mortalidad en los mismos.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente de la OMS explicó que el órgano ejecutivo de la OMS acaba de aprobar una pausa en los tratamientos con hidroxicloroquina, dentro del marco del ensayo clínico Solidaridad, y que esta medida será revisada, desde que haya más datos disponibles, dentro de una o dos semanas.

La decisión se tomó tras la publicación de un estudio, en la revista médica The Lancet, en el que se cuestionaba su eficacia y se alertaba sobre sus efectos contraproducentes porque existía una mayor tasa de mortalidad en los pacientes prescritos con este tratamiento que se utiliza regularmente contra la malaria y se ha hecho popular porque lo toma el presidente norteamericano, Donald Trump.

Tedros señaló que esta medida es habitual en el seno del organismo y que ha sido tomada con «carácter temporal» mientras se recaba más información científica sobre este medicamento, contra la malaria porque se ha tenido en cuenta que una investigación científica ha cuetionado sus efectos en los pacientes infectados por el nuevo coronavirus.

En estudio de The Lancet se analizaron casi 100.000 pacientes de 671 hospitales donde se prescribió tanto la cloroquina como su derivado la hidroxicloroquina para tratar de curar a los pacientes infectados por el nuevo coronavirus. De acuerdo con la OMS, ninguno de estos dos componentes tienen un efecto beneficioso en los pacientes hospitalizados por la Covid-19.

Estos tratamientos de la malaria se utilizan desde hace años contra esta enfermedad y cuenta, además de Donald Trump, con otro paciente mediático, su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro. En Francia, el polémico profesor Didier Raoult, es uno de los médicos que preconiza su uso por haber conseguido resultados positivos en numerosos pacientes.

Sobre la posibilidad de que haya una segunda ola de contagios, de gran magnitud, en países que, como España, han aplicado severas medidas de confinamiento, el director ejecutivo de la OMS, Michael Ryan, informó que esta posibilidad dependía del lugar del mundo porque, según las estadísticas « globalmente estamos más bien en medio de la primera ola ».

«En África, el continente americano, el sudeste asiático y en muchos otros países estamos todavía en una fase en la que los contagios están aumentando. Aunque felicitamos a países como España, que han logrado contener los contagios, constatamos que en los estudios de seroprevalencia los índices de infección en la población son bajos», observó Ryan.

Como la cantidad de infectados, por países, permance relativamente baja, la OMS advirtío que aún es pronto para hablar de una segunda ola de contagios dentro de unos meses. Sin embargo, la enfermedad puede resurgir en cualquier momento y tener un segundo pico en la primera ola como ya ha ocurrido en el pasado, comentó.

La OMS subrayó que la única arma contra este virus es el distanciamiento social porque aún no sabemos como se comporta. Cinco meses desde el comienzo de esta pandemia no es bastante para valorar si habrá o no una segunda ola de contagios . Lo que si aseguró este organismo es que el coronavirus puede resurgir en cualquier momento con gran virulencia.