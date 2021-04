Papa Francisco: «La familia es un tesoro precioso. Hay que sostenerla y protegerla siempre» Aconseja «recuperar la comunicación en familia, no como los niños que chatean con el móvil en la mesa»

En la fiesta de la Sagrada Familia, cuyo Evangelio del día relata la fuga a Egipto para escapar del intento de asesinato de Jesús niño por el rey Herodes, el Papa Francisco ha asegurado que Jesús, María y José, «se solidarizan con todas las familias del mundo obligadas al exilio; con todos los forzados a abandonar la propia tierra a causa de la represión, la violencia o la guerra».

El desastre más reciente había tenido lugar el día anterior en Mogadiscio, capital de Somalia, donde un terrorista suicida, probablemente de Al Shabab, hizo detonar un coche bomba en un control de carretera, causando la muerte de mas de noventa personas -incluidos 17 estudiantes de viajaban en un autobús-, e hiriendo a más de un centenar.

Durante su encuentro con decenas de miles de fieles reunidos para la cita del Ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa ha invitado a rezar juntos un Ave María «por las víctimas del horrible atentado de ayer en Mogadiscio» y ha asegurado su cercanía espiritual «a todos los familiares y a quienes lamentan la pérdida».

El Santo Padre ha presentado el hogar de José, María y Jesús como ejemplo de buena comunicación, y ha pedido que los miembros de las familias de hoy sepan rezar juntos, trabajar juntos y «recuperar la comunicación en familia, no como los niños que chatean con el móvil en la mesa y hay un silencio como si fuese el de la misa. Es necesario comunicarse, los padres y los hijos, los abuelos. Comunicarse».

En un breve comentario sobre cada uno de los tres miembros de la Sagrada Familia, Francisco ha dicho que «el Evangelio no nos ha transmitido ninguna palabra de José. Él no habla, sino que actúa obedeciendo» en las tres ocasiones en que un ángel le visita para decirle que no repudie a María por su embarazo, que huya inmediatamente a Egipto o que vuelva a su país, pasado el peligro.

Según el Papa, «en conjunto, la Familia de Nazaret representa una respuesta a coro a la voluntad del Padre. Los tres miembros de esta singular familia se ayudan recíprocamente a poner en práctica el proyecto de Dios. Que sean modelo para nuestras familias, de modo que padres e hijos se apoyen mutuamente en la adhesión al Evangelio, fundamento de la santidad de la familia».

Francisco ha concluido con un mensaje dirigido a todas las familias y a todos los responsables de la sociedad: «La familia es un tesoro precioso. Hay que sostenerla y protegerla siempre».