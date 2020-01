El Papa elogia las cabalgatas de Reyes de España, Italia, Alemania y Polonia Alerta contra la mercancía falsa de «magos, adivinos y hechiceros»

En la mañana alegre de la fiesta de la Epifanía, el Papa Francisco ha aplaudido este lunes las cabalgatas de Reyes Magos que se hacen como «hermosas expresiones populares» en España, Italia, Alemania y Polonia, así como en América Latina y que ha urgido a «mantener en su genuino significado cristiano».

En su encuentro con decenas de miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus, Francisco ha comentado el largo viaje de los Magos de Oriente para adorar al Dios recién nacido, y ha alertado contra «los ídolos traidores como el dinero, el poder y el éxito», y también contra «quienes prometen darte esos ídolos, como los magos, adivinos y hechiceros».

Poco antes, durante la misa celebrada en la basílica, el Papa había hecho notar el contrates entre los Magos, que realizan un largo viaje siguiendo una estrella para ver al Mesías, y un conjunto de personajes ciegos en Jerusalén: el rey Herodes, los jefes de los sacerdotes y los escribas.

El caso de estos últimos es mas grave pues «conocen las profecías y las citan con exactitud. Saben a donde ir - ¡son grandes teólogos! - pero no van. Y en la vida cristiana no basta con saber: sin salir de sí mismos, sin ir a encontrarlo y sin adorarlo no se conoce a Dios».

Aunque no está mal pedir, el Santo Padre ha invitado con insistencia a la plegaria de adoración pues «adorar es ir a lo esencial. Es el camino para desintoxicarse de tantas cosas inútiles, de las dependencias que anestesian el corazón y entontecen la mente».

Concretamente, Jadorando se aprende a rechazar lo que no se debe adorar: el dios dinero, el dios consumo, el dios placer el dios éxito y nuestro ‘yo’ elevado a divinidad».

En su comentario a los tres regalos de los Magos, oro, incienso y mirra, Francisco se ha extendido en último, recordando que «la mirra se utilizaba para ungir los cuerpos heridos y destrozados», y ha invitado a «prometer a Jesús que ayudaremos al prójimo marginado y dolorido».

Según el Papa, «la Iglesia debe caminar más lejos y hacia adelante en la plegaria de adoración, debemos crecer en la adoración. Es una sabiduría que debemos aprender cada día».

Terminado el rezo del Ángelus, Francisco ha felicitado a «nuestros hermanos de las Iglesias Orientales, católicas y ortodoxas que celebran mañana la Natividad del Señor. ¡Un aplauso para ellos!».