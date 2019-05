El Papa descarta la ordenación de diaconisas El informe de la comisión creada para estudiar este tema refleja muchas discrepancias, por lo que Francisco «no tomará en breve ninguna decisión»

En el vuelo de regreso de Macedonia a Roma este martes, el Papa Francisco informó a los periodistas de que no hay unanimidad entre los expertos que han hecho el estudio histórico sobre el diaconado femeninoen los primeros tiempos del cristianismo.

El informe que ha recibido al cabo de dos años de trabajo refleja muchas discrepancias, por lo que no tomará en breve ninguna decisión respecto al nombramiento de diaconisas pues muchos expertos entienden que ese encargo –desaparecido con la aparición de las religiosas– era diferente de la ordenación de hombres casados como diáconos permanentes.

El Papa ha confesado que el momento más emotivo de este viaje de dos días a Bulgaria y uno a Macedonia fue observar en el memorial de la «santa de los pobres» en Skopje «la humildad y la ternura de las hijas de Madre Teresa; cómo cuidan de los pobres sin paternalismo. La cosa más bonita es descubrir la maternidad de la Iglesia. Y hoy la he encontrado allí».

A preguntas de un periodista búlgaro, impresionado por la capacidad del Papa de tratar con cariño a tantos niños enfermos, y curioso respecto al secreto de su fuerza, Francisco respondió con buen humor que «no voy a ninguna bruja. No lo sé. De verdad. Es un don del Señor. Cuando voy a un país me olvido de todo lo demás, y no me canso en los viajes. Y además, tampoco he trabajado tanto».