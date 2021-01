El Papa afirma que «todos deben vacunarse, porque te juegas la salud y la vida, pero también la vida de los demás» Confirma que «empezaremos la próxima semana, y yo me he apuntado; se debe hacer»

En sus primeras declaraciones sobre la vacuna contra el coronavirus, el papa Francisco no puede ser mas rotundo: «Desde el punto de vista ético, creo que todos deben vacunarse. Es una opción ética porque te juegas la salud y la vida, pero te juegas también la vida de los demás». Con toda claridad señala que «hay un negacionismo suicida que no sé explicar».

En una entrevista que será emitida este domingo por la cadena televisiva italiana Canale 5, el Papa confirma que «la semana próxima comenzaremos a hacerlo aquí y yo me he apuntado; se debe hacer». Como casi todos los países, el Vaticano dará prioridad al personal sanitario y a los más ancianos.

Francisco recuerda que «cuando yo era niño se produjo la crisis de la poliomielitis, y muchos niños se quedaron paralíticos, y por eso se intentaba desesperadamente vacunarse».

Después, durante su juventud «crecimos a la sombra de las vacunas: para la viruela, para esto y para lo otro… No sé por qué algunos dicen que es peligroso. Si te lo aconsejan los médicos como bueno, ¿por que no hacerlo? Hay un negacionismo suicida que no sabría explicar. Pero hoy se debe ponerse la vacuna».

En la entrevista, el Papa se manifiesta «estupefacto» por el asalto al Capitolio de Washington. Sin citar a Donald Trump o a los grupos racistas y conspiranoicos que protagonizaron la violencia, el Santo Padre comenta que incluso en los países más maduros «hay siempre algo que no va, que emprende un camino contra la comunidad, contra la democracia, contra el bien común».

En todo caso, considera positivo «que esto haya estallado y se haya podido ver bien, porque así se puede poner remedio. Hay que condenar la violencia y estos movimientos, prescindiendo de las personas». En su opinión, «debemos entenderlo para no repetirlo. Debemos aprender de la historia. Los grupos paralelos que no se integran en la sociedad provocan, antes o después, explosiones de violencia».