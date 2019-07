Un padre de seis hijos muere en una playa tras ser golpeado por una fuerte ola en Estados Unidos

Lee Dingle de 37 años, estaba jugando en la playa de Oak Island, de Carolina del Norte en Estados Unidos, con tres de sus seis hijos el pasado jueves cuando la ola lo tiró al suelo. Según las autoridades, la fuerza del impacto fracturó su cuello e hizo que su garganta se agrandara tanto que su cerebro no podía recibir oxígeno causando su muerte inmediata.

«Muchas personas en la playa se alarmaron. Mis hijos intentaron salvarlo, pero era demasiado tarde, murió al instante. Se suponía que no debía despedirme a los 37. Sólo desearía no tener que hacerlo», declaró la mujer del fallecido, Sharon Dingle, en su cuenta personal de Twitter.

My partner, my love, and my home died today after a freak accident. Lee was playing on the beach with three of our kids yesterday, and an intense wave hit him just right to slam his head into the sand and break his neck. 1/