Un padre pide el 25% del castellano también para Baleares: «En España no se puede estudiar en español»

Salvador lleva tres años batallando para que su hija pueda estudiar más horas en castellano. El auto del Tribunal Supremo, que obliga a un colegio de Canet de Mar a impartir el 25% de las clases en español, le ha dado nuevas esperanzas. Y ... eso que este municipio catalán le queda lejos, porque Salvador vive en Mallorca, donde también impera la inmersión lingüística ‘de facto’ en la práctica totalidad de los centros educativos. Ahora, amparado por el Supremo, lo ha vuelto a reclamar al Govern de la socialista Francina Armengol. Es el primer caso que exige la aplicación de la jurisprudencia fuera de Cataluña. La batalla por conseguir más horas en castellano se extiende por España.

«No entiendo que en España no se pueda estudiar en españo l y si lo pides, te convierten en una persona conflictiva», denuncia a ABC este padre a cara descubierta sin miedo a represalias. Cuenta que en 2019 solicitó educación bilingüe para su hija de 12 años, ya que la niña había estudiado en el extranjero durante los últimos cinco años. La Conselleria de Educación se limitó a informarle de que la lengua vehicular en toda la enseñanza pública era el catalán. «Es decir, que no hay un sitio público donde matricular a la niña en la lengua oficial del Estados simplemente porque unos señores radicales han dicho que no», se queja sobre la inmersión lingüística ‘de facto’ que impera en la práctica totalidad de los centros educativos de las Islas.

Aunque la presidenta socialista Francina Armengol niega que en Baleares haya una enseñanza cien por cien en catalán, la inmersión lingüística en Baleares se ha extendido en la escuela pública de las Islas gracias al Decreto de Mínimos de 1997, que obliga a impartir al menos la mitad de horas en catalán. Esta norma, implantada por el PP, no fija un máximo, lo que ha permitido relegar el castellano a la asignatura de Lengua Castellana, al mismo nivel que una lengua extranjera.

«A mí me sorprendió esta situación aquí porque mi hija en Chicago , cuando iba a clase, manejaba las dos lenguas con naturalidad –el inglés y el español– sin que hubiera ninguna normativa que prohibiera ninguna. En el examen de Matemáticas le daban a elegir si lo quería en inglés o castellano. Y yo tenía acceso a las calificaciones en español», explica Salvador, que finalmente matriculó a la niña en el IES Sant Marçal, en el municipio mallorquín de Marratxí.

Su hija pidió la exención del catalán , una adaptación curricular a la que tienen derecho los ‘nouvinguts’ (alumnos recién llegados) para facilitar las dificultades con el catalán. Pero esta exención resultó ser una «tomadura de pelo» . La chica recibe todas las clases en catalán, con la salvedad de que no se le evalúa la asignatura de Lengua Catalana, y con el inconveniente añadido de que la sacan del aula para darle refuerzo de catalán, lo que implica perderse lecciones de materias de peso como Naturales o Matemáticas. «Como ella no tiene el don de la bilocación, cuando vuelve a clase se ha perdido contenidos de la asignatura y tiene que estar preguntando a sus compañeros las tareas del día siguiente porque no ha podido asistir a esas clases. Eso es una cierta desventaja».

Más nota en catalán

En casa, Salvador ayuda a la niña con las tareas escolares: «Tardamos más tiempo traduciendo el problema que en resolverlo», reconoce desquiciado. Además, el programa informático en línea que utilizan para hacer los deberes no deja responder en español y, si lo hace, da la respuesta como errónea. «Esto es una vulneración de sus derechos porque la lengua vehicular es el catalán y es obligatorio para el funcionario –el profesor– pero no para el niño, para quien se tiene que garantizar su derecho de responder en castellano», reivindica este progenitor, que ha interpuesto una reclamación administrativa ante el Govern balear, representado por la asociación Hablamos Español.

El fomento del catalán llega a tal punto que los profesores dicen a su hija que « si responde en catalán le pondrán más nota ; es decir, que le pondrán menos calificación si lo hace en castellano». La tensión lingüística en clase es palpable. Un día la niña fue reprendida porque recordó que es la lengua oficial de Baleares y de España. «La profesora perdió los nervios y le respondió que si quería estudiar en castellano, que se fuera a su país. Llamé al centro para pedir explicaciones y me dijeron que todo había sido un error y pelillos a la mar».

«Por lo visto la lengua tiene derecho a existir pero mi hija no tiene derecho a aprender en su lengua materna» Salvador El padre que pide un 25% de castellano en Baleares

El surrealismo de la imposición lingüística llegó al culmen cuando un profesor mandó los ejercicios de Matemáticas en castellano pidiendo perdón e indicando a los alumnos que, antes de responder, los pasaran al catalán. «Me disculparéis pero [los problemas] están en castellano; haced el trabajo previo de traducirlos antes de comenzar a trabajar con ellos», indicó el docente en un correo al que ha tenido acceso este rotativo.

«En serio... Es todo tan surrealista que explicarlo da hasta vergüenza. Tienes que tomártelo con humor y sarcasmo porque de otro modo te volverías loco», reconoce Salvador, que aclara que no está en contra del catalán y quiere que la niña lo aprenda. «Ése no es el problema. El problema es que mi hija va a Matemáticas o Física a aprender Matemáticas y Física, no a aprender catalán». Porque en el IES Sant Marçal «todo, todo, todo gira en torno al catalán». Hasta el inglés. El primer año, recién llegada de Chicago, la niña sacó una nota baja en Lengua Inglesa pese a manejarla con soltura. «Le pidieron traducir del catalán al inglés. Entonces fui a la tutora y le pregunté si acaso a la profesora de inglés le piden traducir del húngaro al inglés».

Llegados a este punto Salvador deja el sarcasmo y recuerda que toda esta situación les está superando. «Mi hija se pasó todo el primer curso llorando. Ha tenido dos años de exención de catalán y éste es el último. El próximo año el planteamiento que hacemos es que regrese a EE.UU . a estudiar en español y en inglés. Por lo visto la lengua tiene derecho a existir pero mi hija no tiene derecho a aprender en su lengua materna, cuando alguien le tiene que explicar a esta gente que las lenguas no tienen derecho a nada, ni los unicornios ni los agujeros negros, los derechos son de las personas, y más de los niños», se lamenta.

Al final de la entrevista la pregunta es obligada: ¿Por qué reclama a la Conselleria enseñanza en castellano tras tres años sin éxito? «Ahora el auto del Supremo dice que el 25% de la lengua vehicular de la enseñanza en España debe ser en español. Por lo menos, empecemos por este 25% y a ver si es posible que sea en materias con cierta complejidad como Matemáticas o Física, no Música y gimnasia... Y si no lo consigo para mi hija, al menos abrir el camino». De momento, todavía no ha conseguido que el instituto le entregue los documentos en castellano, como es su derecho. «Eso sí, muy amablemente me dicen que me pase por secretaría un día y me los traducen».