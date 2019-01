El padre de Julen: «No están haciendo nada, ¡que lleva un niño 30 horas metido en un pozo!» José Rosello manifiesta la desesperación y angustia por la que está pasando su familia

El padre de Julen, el niño de dos años al que los equipos de rescate buscan desde el domingo al caer a un pozo de más de cien metros de profundidad, ha mostrado su desesperación y su indignación con la situación que están viviendo. «Muchos tuits de apoyo, muchos votos, pero medios ninguno. ¿Sabe usted lo que es llevar aquí 30 horas esperando a que saquen a tu hijo de un pozo?». Con estas palabras José Rosello, progenitor del pequeño, definía la angustia por la que están pasando en una conversación con El Programa de Ana Rosa anoche.

«¿Usted se puede creer que esta mañana a las 11.00 horas se sabía que venía un camión de Cádiz para sacar tierra y han esperado a que llegue el camión para arreglar el carril? Equivocarse se equivoca todo el mundo, pero no lo están haciendo bien. No pongáis que está viniendo el alcalde ni nadie, poned lo que están haciendo aquí, que no están haciendo una puta mierda, que lleva 30 horas un niño metido en un pozo. ¡Estamos muriéndonos!», aseguró el progenitor, manifestando la desesperación que está viviendo la familia.

El padre del pequeño también ha hablado con Diario Sur, donde además de mostrar su indignación ha agradecido todas las muestras de apoyo que están recibiendo. «Sé que no paran. Sólo necesito medios. Ayer se utilizó un camión que ha encontrado tierra dura y pasan las horas y seguimos sin saber nada de mi hijo».

También el alcalde de Totalán, Miguel Ángel Escaño, ha mostrado su indignación y enfado por la manera en la que se está actuando. «Hay una esperanza de vida, cada minuto que pasa se está perdiendo, lo que se está haciendo creo que no es lo adecuado», ha afirmado en una entrevista con Carlos Herrera en Cope. Escaño considera que «no se ha hecho un diagnóstico» de la situación y cree que es necesario que se utilice un equipo que no existe en Andalucía en estos momentos, un georradar.

Para ello ha solicitado la ayuda del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que la Unidad Militar de Emergencia pueda trasladar estos recursos. «Yo ya tengo gestionada una empresa europea pero necesito la colaboración de Grande-Marlaska que espero que me llame en breve porque no quiero hacer nada sin que él esté enterado». Y remarca que «ya he dado un margen de tiempo y considero que se está improvisando».