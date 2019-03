El padre de Julen: «Algunos políticos vinieron a hacerse la foto. Fue muy duro tener que recibirlos» José Roselló lamenta que fuese él quien tuvo que pedir más medios para sacar a su hijo del agujero

El padre de Julen, el niño que murió al caer por un pozo en Totalán (Málaga) el pasado enero, ha hablado por primera vez detenidamente sobre el fallecimiento del pequeño. Entre otras cosas, José Roselló ha lamentado que fuese él el que tuvo que pedir medios para el rescate, mientras que algunos políticos solo fueron a «hacerse la foto». «Algunos políticos vinieron a hacerse la foto. Fue muy duro escuchar que teníamos que salir a recibir a tal o cual político. Allí no pintaban nada salvo que fuese para facilitar medios para el rescate. Pero tuve que pedirlos yo en la rueda de prensa que ofrecí», explica en una entrevista concedida a la revista Semana. La publicación resalta que Roselló no ha cobrado nada por hablar con ellos.

Roselló insiste además en esta idea: «¿Sabes el único partido que acudió de forma discreta y sin cámaras? VOX. Eran las doce de la noche, llovía a mares, y fueron los únicos que vinieron a vernos sin tener necesidad de sacar ninguna foto ni de salir en ningún medio». El padre de Julen asegura también que confía en la justicia y que, cuando se resuelva todo, será él quien hable en rueda de prensa para contar qué fue lo que ocurrió y acabar así con las especulaciones «que hoy se hacen gratuitamente y que no saben esas personas el daño que pueden causar».

Sobre las versiones entre el pocero y el dueño de la finca, pareja de su prima, Roselló asegura que no está «ni a favor ni en contra de nadie». «Mi prima es como si fuese mi hermana. Son mi familia. Si han hecho algo mal, para eso está la justicia, para juzgarlos. Yo lo que sé es que están sufriendo también muchísimo», cuenta.

El padre de Julen muestra también su disconformidad por cómo se les ocultó información, pues asegura que tenía que enterarse de muchas cosas por los periodistas que cubrían el suceso hasta el punto que no eran conocedores de que se había utilizado una piqueta. «Yo eso no lo sabía. Y aunque no creo que esa piqueta fuera lo que ha causado la muerte de mi hijo, si fuera así... apaga y vámonos», explica.

Roselló reitera que vio cómo su hijo caía por el agujero y que si él «hubiera cogido», habría saltado detrás del niño. Su mujer, dice, continúa muy afectada. «En ningún momento está sola. No quiero dejarla sola».