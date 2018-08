Un padre dormirá en la tumba de su hijo para evitar que las autoridades retiren los recuerdos El Ayuntamiento envió una carta adviertiendo de que se retirarán los objetos que haya en las tumbas para facilitar que se corte el césped

Preston Flores, un niño de siete años, murió en Aberdeen (Escocia) en 2014 después de la catástrofe de Bedford Avenue, donde fue empapado en gasolina y, posteriormente, quemado. Preston murió días después del incidente en el hospital, dos días antes de su octavo cumpleaños.

La investigación policial sobre el caso no inculpó a nadie, ni se procedió a investigar más a fondo sobre el accidente pese a las súplicas de la familia.

El hijo de los Preston fue enterrado en el cementerio de Hazlehead, y hace unos días, recibieron una carta del Ayuntamiento donde les advierten que cualquier objeto colocado sobre el césped debe de ser eliminado para dejar que se corte la hierba con la seguridad que se considera. Esto ha provocado la indignación de la familia , llegando a ponerse en contacto con la cadena de la BBC para declarar que si eso sucede, sería «simplemente vergonzoso», asegurando que si es necesario, permanecerá día y noche en la tumba de su hijo para que esto no ocurra.

La carta en cuestión informa que «por razones de salud y seguridad, cualquier jarrón o recuerdo colocado en el piso de la cabeza de una tumba debe estar al menos a 75 mm (3 pulgadas) del borde de la hierba para permitir el mantenimiento en el suelo. No se permitirá vidrio, malla, líquidos alimenticios ni ningún elemento que emita ruido. Estos se eliminarán inmediatamente sin previo aviso».

«Si es necesario dormiré en la tumba de mi hijo para que no se lleven las cosas». Otras declaraciones que dejó a la cadena inglesa fueron que «no solo van a tomarlo. Ni siquiera había una fecha en la carta, solo dijeron que iban a comenzar a sacar cosas si no se elimina» o que «"Preston ya no está aquí, no podemos comprarle regalos para su cumpleaños o Navidad, es por eso que dejamos las cosas aquí».

Las declaraciones y la indignación de la familia han tenido tanta trascendencia que por lo menos, ya ha hecho que llegue a oídos de la autoridad local: «Apreciamos que este sea un tema sensible y les queremos asegurar que el mantenimiento del cementerio se lleva a cabo de una manera sensible y digna. Esta es una carta estándar que se emite como y cuando se lleva a cabo el mantenimiento del cementerio.».