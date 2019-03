Día del Padre 2019 Las mejores frases para felicitar el Día del Padre Además de un regalo, una dedicatoria le hará sentir especial para celebrar su día

Es una de las personas más especiales en tu vida. Te ha cuidado y mimado, se ha encargado de darte todo lo que ha podido y más y no ha dejado nunca de preocuparse por ti. Por eso, para felicitar el Día del Padre, un regalo nunca sobra, pero si además se acompaña de alguna frase que demuestre lo que tu padre es para ti y que le haga sentirse especial, habrás triunfado. Aquí te dejamos una recopilación de frases que te pueden ayudar:

-Gracias papá por no decirme cómo vivir. Tú viviste y me enseñaste con tu ejemplo.

-El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día.

-Un padre tiene la sabiduría de un maestro y la sinceridad de un amigo. ¡Feliz día del padre!

-Ser un padre es: reír, llorar, sufrir, esperar… gracias por la oportunidad de tener todos los días un padre como tú. ¡Feliz día del padre!

-Agradezco todos los días el poder tener un padre como tú. Te quiero. ¡Feliz Día del Padre!

-Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. Gracias, papá.

-Gracias papá por tu apoyo, tu dedicación y tu amor infinito. No me puedo imaginar lo que haría sin ti. ¡Te quiero mucho!

-Papá, siempre serás mi superhéroe favorito. ¡Feliz día del padre!

-Mi héroe, mi refugio, mi mejor amigo y compañero… ¡Felicidades por tu día papá!

-No todos los reyes llevan una corona. Y la prueba de ello es que tú eres mi rey aunque no lleves corona. ¡Feliz día del padre!

-Padre: El primer héroe infantil. El primer amor de una hija. ¡Feliz día del padre!