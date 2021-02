Pablo Lázaro: «El CGCOM tiene que luchar para que los médicos de la sanidad pública no se vean maltratados» Se presenta como candidato a la presidencia de la OMC y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, organismo con el que es especialmente crítico. «Se ha dedicado a crear continuamente normas de conducta sin preocuparse de qué necesitan los médicos», denuncia en una entrevista con ABC

Pablo Lázaro Ochaíta, especialista en Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, aspira a presidir la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (OMC-CGCOM) tras las elecciones de este 27 de febrero. Considera «imprescindible» un cambio en la organización que pase por tener más en cuenta a los colegiados y busque unas condiciones «dignas» para su práctica profesional. Luchar contra la estabilidad laboral y el éxodo de los médicos «llena el sentido y el motivo» por el que se presenta, revela en una entrevista con ABC.

¿Por qué se presenta a la presidencia de la OMC?

Para dignificar la profesión médica en la vertiente pública y privada. Para mí la profesión médica sólo significa una cosa: los médicos que realizan su actividad profesional. Si no están trabajando en unas condiciones dignas y adecuadas a nivel económico, humano o profesional es muy difícil que la consecuencia directa de ello sea una práctica profesional orientada hacia las necesidades de salud y de bienestar de las personas y de la comunidad.

¿Qué cambiaría de la organización?

Casi todo. Creo que es imprescindible hacer un cambio estructural y estatutario de la organización basado en la participación mucho más directa de los colegiados «de a pie», cambiando el sistema de elección de sus diferentes cargos y el funcionamiento interno. Y, por supuesto, una reorganización informática acorde con los tiempos para que todos los procesos que por ley le corresponden, se puedan hacer de forma telemática e inmediata.

¿Cómo valora las actuaciones de la OMC durante la pandemia?

Aunque hubo momentos de aciertos y otros de menos aciertos, el CGCOM nunca ha sido líder en la lucha contra la pandemia creando una línea de propuestas para rediseñar un futuro más adecuado a la nueva situación epidemiológica mundial.

El Código de Deontología Médica está en proceso de actualización, ¿qué cambios necesita?

Un código de deontología médica, en general, es un conjunto de normas éticas que inspiran y guían la conducta profesional del médico. Son normas autoimpuestas, no inmutables, que deben evolucionar con los tiempos y en función de la sociedad a la que sirve la profesión médica. En el momento de la llegada de la pandemia se encontraba en proceso de renovación y, tanto por esos cambios que exigen los tiempos como por lo aprendido con la citada pandemia, se imponen unos cambios para que se adapten a los principios éticos del siglo XXI y que no solo no vayan por detrás, sino que se adelanten a las exigencias sociales. Los cambios científicos en la medicina son exponenciales y no se puede ir por detrás en los aspectos éticos.

¿Apoya o rechaza la ley de Eutanasia aprobada por el Gobierno? ¿Cree que puede comprometer a los médicos?

Al hilo de la anterior respuesta podríamos decir que como ciudadanos al servicio de la sociedad estamos inmersos en su forma de evolucionar. La sociedad lleva más de una década pidiendo la regulación por ley de tan controvertida situación y en breve podría estar aprobada. No va a comprometer para nada a los médicos ya que, según está redactada, esta ley no obliga a nadie y si deja abierta la objeción derecha que la organización médica colegial garantizará. Si se extrapolan los resultados de una encuesta realizada en cuatro colegios de médicos de España y que representaban a la cuarta parte de la colegiación, también reclamaban que se regulase la eutanasia por ley (hasta un 87%) y el 25% declaraban estar dispuestos a objetar.

Durante la pandemia se ha hecho más visible que nunca el éxodo de médicos a otros países. No solo porque están mal pagados, sino por la inestabilidad laboral. ¿Qué propone para cambiar esta realidad?

Es un aspecto imprescindible y que llena el sentido y el motivo por el que me presento. El CGOCM tiene que estar plenamente en contacto con sus colegiados, conocer sus inquietudes y problemas y luchar por todas las vías posibles para que los médicos de la sanidad pública no se vean maltratados por estructuras que les impiden realizar su trabajo adecuadamente y que los médicos de ejercicio libre puedan tener una relación médico-paciente sin intermediación de aseguradoras y grupos hospitalarios como recomienda la Unión Europea.

¿Cuáles son los cambios más inmediatos que necesitan los médicos?

Muchos, pero algunos están fuera del alcance del CGCOM. Indudablemente el primero es que se sientan apoyados y reconocidos por esta entidad que se ha dedicado a crear continuamente normas de conducta, que denominan «cuerpo de doctrina deontológica» con su correspondiente pena si son incumplidas, sin preocuparse de qué necesitan los médicos.

¿Qué aspectos han quedado paralizados durante la pandemia del Covid-19 y necesitan retomarse de forma urgente desde su punto de vista?

Cuando empezó la pandemia la OMC se encontraba en periodo de renovación de sus Estatutos y de su Código de Deontología. Para mí son las dos acciones más urgentes a realizar.