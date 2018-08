El ozono: un contaminante que produce más de 500 víctimas al año en España Según la UE cerca del 95 % de la población europea respira concentraciones de ozono superiores al valor Guía de protección a la salud establecido por la OMS

Tomás Encío

Un estudio realizado por investigadores de la Escuela Nacional del Instituto de Salud Carlos III ha analizado el impacto que tiene el ozono troposférico en la mortalidad diaria en España.

El artículo ha desvelado la posibilidad de determinar el nivel del umbral en el que podría afectar a la salud. Según la UE cerca del 95 % de la población europea respira concentraciones de ozono superiores al valor establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El jefe del Departamento de Epidemilogía y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad, Julio Díaz, ha explicado a ABC el peligro que puede llegar a tener el ozono en el futuro «el ozono es un contaminante que prácticamente afecta al 96% de la población a nivel europeo. La gente esta sometida a niveles superiores de lo que dice la OMS. Otros contaminantes si están mostrando tendencia a la baja, pero el ozono no está bajando, por lo que se deberían tomar medidas».

Hay que recordar que son aproximadamente 500 las víctimas al año a causa de este contaminante. Para Díaz, las personas realmente susceptibles a esto son los niños y ancianos, o individuos que padecen patologías previas.

Objeto del estudio

El artículo «Short-term effect of tropospheric ozone on daily mortality in Spain», publicado recientemente en la revista «Atmospheric Environment», analiza el impacto que tiene este contaminante sobre la mortalidad diaria. Lo hace analizando causas circulatorias y respiratorias, de cada una de las 52 capitales de provincia españolas en el periodo 2000-2009.

Julio Díaz ha explicado a ABC las causas del ozono «es un contaminante secundario. Esto implica que no lo vierte nadie a la atmósfera, sino que se forma a partir de otros, como generalmente son los óxidos de nitrógeno. Los vehículos emiten estos compuestos, y se dan con determinadas condiciones atmosféricas. Por eso se ven más en los meses de verano, ya que necesitan luz solar para su formación».

La zonas periféricas están más contaminadas

«El problema que hay en relación al ozono es que como es un contaminante secundario, sus valores más importantes se dan en la periferia de las ciudades. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los niveles más altos se ven zonas de sierra, en lugares como El Escorial» explica Díaz.

Además ha explicado la relación entre el ozono y las capitales de grandes ciudades. «Si tienes una ciudad muy contaminada, a medida que este ozono -indica Díaz- se va formando, se va eliminando». De ahí que las condiciones óptimas para el ozono se den en las periferias de las ciudades.